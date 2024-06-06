Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu acil önlemler almaya çağırdı - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu acil önlemler almaya çağırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail\'in saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu acil önlemler almaya çağırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İsrail durdurulmadıkça insan hakları, çalışma hakları ve insanlıktan söz etmek imkansızdır.

06.06.2024 13:02
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İsrail durdurulmadıkça insan hakları, çalışma hakları ve insanlıktan söz etmek imkansızdır. Bu vesileyle işçi ve işveren örgütlerini, uluslararası örgütleri güçlü bir şekilde acil ateşkes, insani yardım, boykot ve grev çağrısında bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'na katıldı.

Oturuma hitap etmek için kürsüye Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu atkıyla çıkan Işıkhan, İsrail'in 7 Ekim'den beri süren işgal ve saldırılarının, masum insanların yaşamını yitirmesiyle sonuçlandığını söyledi.

İsrail'in saldırıları sonucu 15 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çeken Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"35 bin Filistinli öldürülmüş, 80 bin kişi yaralanmış ve 2 milyon kişi yerinden edilmiştir. Bu, yakın tarihin en ağır katliamıdır. Gazze'nin ekonomisi ve iş gücü piyasası, yaygın işsizlik ve altyapının tahrip olmasıyla çökmüştür. Gazetecilerin, BM personelinin ve insani yardım çalışanlarının hedef alınması Gazze'deki uygulanan vahşeti ortaya koymaktadır."

" Türkiye, Gazze'ye insani yardım sağlayan lider ülke"

Bakan Işıkhan, uluslararası toplumun sessizliğinin ve eylemsizliğinin, uluslararası sistemin başarısızlığının açık bir göstergesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye her zaman Filistin halkıyla dayanışma içinde olmuş, Gazze'de akan kanı durdurmak ve İsrail'in saldırganlığına karşı koymak için yorulmadan çalışmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve vizyoner liderliğinde Türkiye, Gazze'ye 54 bin ton insani yardım ulaştırarak Gazze'ye insani yardım sağlayan lider ülke konumundadır. Uluslararası toplum, Filistin halkına olan borcunu ancak 1967 sınırlarına dayalı, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlayarak ödeyebilir."

"İsrail durdurulmadıkça insan haklarından söz etmek imkansız"

Filistin halkı ile dayanışma gösteren ve somut adımlar atan ülkeleri takdir ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Son BM Genel Kurulu kararı ve dünya çapındaki öğrenci tepkileri, Filistinlilerin haklarına artan desteği göstermektedir. Gazze'de sağlık hizmeti veren hastaneler, üniversiteler, okullar, kamu hizmeti binaları bombalanmıştır. Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne beklenmektedir. İşlediği katliamlar nedeniyle İsrail dünyanın kaldırması imkansız bir yük haline gelmiştir.

İsrail durdurulmadıkça insan hakları, çalışma hakları ve insanlıktan söz etmek imkansızdır. Bu vesileyle işçi ve işveren örgütlerini, uluslararası örgütleri güçlü bir şekilde acil ateşkes, insani yardım, boykot ve grev çağrısında bulunmaya davet ediyoruz. Aliya İzzetbegoviç'in bir sözünü hatırlatmak isterim: 'Tarihi Allah yazar. Biz sadece nerede duracağımıza karar veririz'. ILO'yu ve tüm ülkeleri bu insanlık trajedisine son vermek için acil ve kararlı adımlar atmaya çağırıyorum. Dünyadaki tüm vicdanlı ülkeleri ve işveren örgütlerini Filistin halkı ile bir arada durmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu acil önlemler almaya çağırdı - Son Dakika

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