Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İşsizlik oranını son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik

Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışmalarımızın sonucunda rekor düzeyde istihdam sağladık ve işsizlik oranını son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik. Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerini belirleyen Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırmaya kararlıyız." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde, "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Teknolojinin Yaşam Kalitesinin Artırılması Aracı Olarak Kullanılması" oturumunda konuştu.

Herkesin teknolojinin, endüstriler genelinde verimliliği, üretkenliği ve yenilikçiliği artırma, yeni iş fırsatları ve yeni endüstriler yaratma gücüne sahip olduğunun farkında olduğunu belirten Işıkhan, Kovid-19 salgınının bu gücü açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Işıkhan, iş gücü ve istihdam hizmetlerine yönelik sağlam bir dijital altyapının yalnızca sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemekle kalmayıp, iş gücü piyasalarının krizler karşısında dayanıklılığını artırdığının açık olduğunu ifade etti.

Çabaların teknolojik gelişmelerin adil ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmesini sağlaması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde, bu zorlukların üstesinden gelmeyi hedefleyen çabalarında, özellikle iş gücü ve istihdam hizmetlerinin dijitalleştirilmesinde teknolojinin faydalarından yararlanmak için birçok önemli girişimde bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, dijital dönüşümün iş gücü piyasasının temel dinamiklerini şekillendirdiğine inandıkları için, gelişen iş gücü piyasasına dair bilgiler sunan "2023 İşgücü Piyasası Araştırması"nda dijital dönüşüm kavramına odaklandıklarını belirtti.

İşsizlikle mücadelede öncü girişimlerden birinin "Profil Odaklı Danışmanlık Modeli" olduğunu ifade eden Işıkhan, bu modelin iş arayanları yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi verilere göre kategorilere ayırdığını anlattı.

"Yapay zeka destekli bir iş eşleştirme sistemi"

Işıkhan, bu bilgilerle, her grubun kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayan, kişiye özel ve etkili hizmetler sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti: "

"Beceri Envanteri Projesi kapsamında yapay zeka destekli bir iş eşleştirme sistemini bu yıl devreye alma planlarımızı duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu son teknoloji, iş arama sürecini önemli ölçüde geliştirecek ve iş arayanların becerilerine uygun pozisyonları bulmalarına yardımcı olacaktır. Bu girişimlerimizin yanı sıra iş kulüpleri, Yetenek Kapısı ve Gençlik Platformları gibi çeşitli dijital platformlar üzerinden iş arayanlara online iş fuarları, iş ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunarak erişim alanımızı genişlettik."

"İşsizlik oranını son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik"

Özellikle gençler için dijital okuryazarlık ve becerilerin geliştirilmesine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

"Denetimlerden, yabancılara çalışma izni verilmesine, eylem planlarının takibinden iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine kadar Bakanlığımızca yürütülen pek çok işlev ve süreç dijital ortama taşınmıştır. Bu geçiş, hem süreçlerin verimliliğini ve kapsamını arttırmakta hem de vatandaşlarımızın üzerindeki bürokratik yükleri ortadan kaldırmaktadır. Bu çalışmalarımızın sonucunda rekor düzeyde istihdam sağladık ve işsizlik oranını son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik. Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerini belirleyen Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırmaya kararlıyız."

Bakan Işıkhan, Hollanda Başbakan Yardımcısı Hijum ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamında Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Eddy Van Hijum ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, "Yaptığımız görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve insana yakışır işler ile sosyal güvenlik gibi alanlarda ortak çalışma ve işbirliğini geliştirmek için atabileceğimiz adımları ele aldık." ifadesini kullandı.