Camide Hırsızlık: Namaz Kılıyor Gibi Yaparak Ayakkabı Çaldı - Son Dakika
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Camide Hırsızlık: Namaz Kılıyor Gibi Yaparak Ayakkabı Çaldı

Camide Hırsızlık: Namaz Kılıyor Gibi Yaparak Ayakkabı Çaldı

Karaköy'de camide namaz kılığına giren bir kişi, başka birine ait 6 bin lira değerindeki ayakkabıyı çaldı. Şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve tutuklandı.

06.01.2025 10:17  Güncelleme: 10:22
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Doğan Can CESUR/ -KARAKÖY'de camide namaz kılıyor gibi yapan Yusuf A. (60), Tolga Kaçar'a ait 6 bin lira değerindeki ayakkabıyı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Benzer suçlardan 10 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Benim ayakkabımdan daha iyiydi" dediği öğrenildi.

Olay, 2 Ocak Perşembe günü saat 15.45 sıralarında Karaköy Bereketzade Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde camiye gelen Tolga Kaçar, ayakkabısını dolaba koyarak namaz kılmaya başladı. O sırada camiye girerek ayakkabılığın önünde namaz kılmaya başlayan Yusuf A., etrafındakiler gittikten sonra Kaçar'a ait 6 bin lira değerindeki ayakkabıyı çalarak camide çıktı.

TERLİKLE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Namazı kıldıktan sonra camiden çıkmak isteyen Tolga Kaçar, ayakkabılarını bulamadı. Bunun üzerine cami görevlisiyle birlikte incelediği güvenlik kamerasında ayakkabısının çalındığını gören Kaçar, camide giydiği terliklerle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin benzer suçlardan 10 kaydı olan Yusuf A. olduğunu tespit etti. Şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınırken çaldıktan sonra sattığı ayakkabı da bulunarak sahibine teslim edildi.

'BENİM AYAKKABIDAN DAHA İYİYDİ'

Şüpheli Yusuf A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Benim ayakkabıdan daha iyi ayakkabı olduğu için aldım" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'GÜZEL VE SATABİLECEĞİ AYAKKABILARI ALIYOR'

Olayla ilgi konuşan Tolga Kaçar, "2 gün önce Regaip Kandil'inde camiye gittim. Namaza durduğumuz da bu arkadaşta gelip namaz kılıyormuş gibi yapıyor. Zaten özellikle ayakkabılığın olduğu bölümde namaz kılıyor, içeriye girmiyor. Orada namaz kılar gibi yaparken arkasını dönüp ayakkabıları seçiyor ve güzel ayakkabıları hafızaya alıyor. Ondan sonra ortam müsait olunca ayakkabıyı alıp gidiyor. Özellikle güzel ve satabileceği ayakkabıları alıyor. Bu benim başıma 3'üncü kez geliyor. Emniyetteki arkadaşlar yardımcı oldu yakaladılar. Ayakkabımızı da buldular teslim ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Camide Hırsızlık: Namaz Kılıyor Gibi Yaparak Ayakkabı Çaldı - Son Dakika

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