Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Bir cami sütununa asılan cep telefonu uyarısı, sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti. Klasik "Telefonunuzu sessize alınız" uyarısı yerine tercih edilen felsefi ve esprili dil, kullanıcıları ikiye böldü.

"YARADANLA İRTİBATA GEÇMEK İÇİN..."

Camide ibadet huzurunu korumak ve cemaatin dikkatini dağıtmamak amacıyla asılan uyarı yazısı, bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı. Cami içindeki çini kaplı sütuna yapıştırılan kağıtta yer alan "Yaradanla irtibata geçmek için yaradılanla irtibatı kesiniz" ifadeleri kısa sürede viral oldu.

"GAYET HOŞ BİR UYARI"

Sosyal medya kullanıcıları, uyarının üslubu ve verilmek istenen mesaj hakkında çok sayıda yorumda bulundu. Kullanıcıların bir kısmı ifadenin yaratıcılığını beğenirken, bir kısmı ise daha sade bir uyarının yeterli olacağını savundu.

Paylaşımın altına gelen dikkat çekici yorumlardan bazıları şöyle oldu: