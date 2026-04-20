Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’de yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Hindustan Times’ın haberine göre, Ramnagar kasabasından yola çıkan otobüs, Udhampur bölgesi yakınlarında engebeli yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
Yetkililer, kazanın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
