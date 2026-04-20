Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
20.04.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bir yolcu otobüsü engebeli yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ramnagar’dan yola çıkan otobüsün Udhampur yakınlarında kaza yaptığı belirtilirken, olay sonrası bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

30 METRELİK YAMAÇTAN DÜŞTÜ

Hindustan Times’ın haberine göre, Ramnagar kasabasından yola çıkan otobüs, Udhampur bölgesi yakınlarında engebeli yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Hindistan, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:30:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.