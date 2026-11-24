(ANKARA) - Milletvekilliği düşürülen Can Atalay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek, "Sayın Başkan'dan, yalnızca ve doğrudan kendi sorumluluğunda olan, bir imzasını bekleyen Anayasa hükümlerinin, AYM, AİHM kararlarının gereğini yerine getirmesini bekliyor ve talep ediyorum" açıklamasını yaptı.

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un süreçle ilgili sözlerine yanıt verdi. Atalay, Kurtulmuş'a milletvekilliğine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması çağrısında bulundu.

Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, 'kimsenin süreçe zarar vermeye hakkı yoktur' dedi. Ülkemizin geleceği için tarihi olanak olan silahın siyasetin dışına atılması, demokratik siyasetin önünün açılması hepimizin sorumluluğudur. Sayın Kurtulmuş, siyasal partileri 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ve Çerçeve Yasa'ya dayanarak yeni görevlere davet etmektedir. Haklı olarak sorumluluğa çağırmaktadır.

"SÜREÇ'E ZARAR VERMEYİ BU BÜTÜNLÜĞÜ YOK SAYMA OLARAK ANLAMAK İCAP EDER"

Birinci hatırlatmam; Süreç Komisyon Raporu, çerçeveyi silahların bırakılması, hapisteki veya yurtdışındaki yurttaşların demokratik siyasete katılımlarının sağlanması, kayyumlar, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması bütünlüğünde tarif etmiştir. Sayın Kurtulmuş'un söz ettiği 'SÜREÇ'e zarar verme'yi bu çerçeveyi/bütünlüğü yok sayma olarak anlamak icap eder. Yok saymak, aylarca süren komisyon çalışmalarını, siyasal partilerin ve toplumsal hareketlerin, yurttaşların mutabakatlarını hiç dikkate almamaktır.

"CAN ATALAY'I TBMM 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ LİSTESİ'NE KAYDETMELİDİR"

İkinci hatırlatmam; Sayın Kurtulmuş SÜREÇ'i ilerletmek için Meclis'in, siyasal partilerin, kamuoyunun vb. vb. mutabakatını sağlamak gibi dikkat, çaba ve zaman gerektiren bir faaliyet içindedir. Ancak herkesi sorumluluğa çağırırken öncelikle dikkat, çaba, zaman gerektirmeyen kendi sorumluluk alanında olan bir adımı atabilir. Bütünüyle kendi yetkisinde olan, aynı zamanda sorumlu ve yükümlü olduğu 'Can Atalay'ın milletvekilliği hakkında' Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını bir imzası ile uygulayabilir. Can Atalay'ı 'TBMM 28. Dönem Milletvekili Listesi'ne kaydederek Başkanlık yaptığı komisyon kararlarına, AYM ve AİHM kararlarına, en başta Başkanı olduğu Meclis'e ve haklarını savunmakla yükümlü olduğu milletvekillerine karşı yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

"HUKUK TANINMAZSA GÜVEN OLMAZ"

Hukuk tanınmazsa güven olmaz. Herkesi sorumluluğa davet ederken güven verici ve inandırıcı olmak önemlidir. Seçilmiş bir milletvekilinin yıllardır hapiste tutulmasına rıza gösteren bir Meclis Başkanı ile Anayasa, AYM, AİHM kararlarına saygılı ve sorumluluğunun gereklerini yerine getiren bir Meclis Başkanı'nın inandırıcılığı çok farklıdır. Sayın Başkan'dan, yalnızca ve doğrudan kendi sorumluluğunda olan, bir imzasını bekleyen Anayasa hükümlerinin, AYM, AİHM kararlarının gereğini yerine getirmesini bekliyor ve talep ediyorum."