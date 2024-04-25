Çanakkale Boğazı\'nda bir gemide çıkan yangın söndürüldü

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(ANKARA) - Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeki bir kuru yük gemisinin makine dairesinde çıkan yangın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeki bir kuru yük gemisinin makine dairesinde çıkan yangın sebebiyle boğaz, gemi trafiğine çift yönlü ve geçici olarak kapatılmıştı. Yangında, geminin 14 kişilik mürettebatından yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, gemideki yangın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü. Gemide soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valiliğinden de konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Barbados bayraklı 107,58 mt boyundaki Ak Discovery isimli kuru yük gemisi 14 mürettebatı ile Mısır ülkesinden Bulgaristan Varna limanına giderken İlimiz Nara burnu açıklarında geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır. Yangına Kıyı Emniyeti römorkörleri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangında yaralanan 1 mürettebat hastaneye kaldırılmıştır. Boğaz trafiği her iki yönden askıya alınmıştır."