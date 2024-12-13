Çanakkale'de 16 Bin Metrekare Hayalet Ağ Temizlendi

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Çanakkale'de 2024 yılında 16 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

Çanakkale'de 9 yılda 34 bin 620 metrekare hayalet ağ çıkarıldı

ÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında Hayalet Av Araçları ve Sucul İstilacı Türler Farkındalık Projesi kapsamında, Çanakkale'de bu yıl 500 bin metrekare alan taranarak, 16 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. 2016 yılında başlayan proje kapsamında ise son 9 yılda Ege Denizi, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizinde toplam 61 lokasyonda 1 milyon 15 bin 700 metrekare alanda 34 bin 620 metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Proje ile su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması dolayısıyla da balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında yürütülen 'Hayalet Av Araçları ve Sucul İstilacı Türler Farkındalık' Projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce Çanakkale'de su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması dolayısıyla da balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılması hedefleniyor.

Hayalet ağlar üzerlerini örttükleri resiflerde yaşayan deniz tabanı canlılarının ışık, besin ve oksijen alımını engelleyerek onları adeta boğuyor ve önemli denizel yaşam alanlarını tahrip ediyor. Ayrıca sentetik malzemeden oluşan ağlar, sucul ekosistemde parçalanıp çözünerek mikroplastik kirliliğine yol açıyor. Bu sayede söz konusu ağların denizlere ve balıklara zarar vermesi engellenerek, su ürünlerinin korunması sağlanıyor.

2024 yılında 13 lokasyon da 500 bin metrekare alan taranarak, 16 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

Proje kapsamında, Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Botu 'Kontrol-17' kullanılarak, Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında bulunan yapay resiflerde bu yıl hayalet ağların temizliği için çalışma yapıldı. 2024 yılında Hayalet Av Araçları ve Sucul İstilacı Türler Farkındalık Projesi kapsamında, Çanakkale'de bu yıl 13 lokasyon da 500 bin metrekare alan taranarak, 16 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı.

9 yılda 61 lokasyon da 1 milyon 15 bin 700 metrekare alanda 34 bin 620 metrekare hayalet ağ çıkarıldı

2016 yılında başlayan proje kapsamında ise son 9 yılda Ege Denizi, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizinde toplam 61 lokasyon da 1 milyon 15 bin 700 metrekare alanda 34 bin 620 metrekare hayalet ağ çıkarıldı. 2016 yılında 13 lokasyon da 408 bin 200 metrekare alan taranarak, 2 bin 670 metrekare, 2017 yılında 12 lokkasyon da 56 bin 500 metrekare alanda 11 bin metrekare, 2018 yılında 12 lokasyon da 20 bin metrekare alanda, 3 bin 750 metrekare, 2020 yılında 200 ahtapot tuzağı, 2021 yılında 1 lokasyon da bin metrekare alanda 500 metrekare, 2022 yılında 2 lokasyon da 5 bin metrekare alanda 700 metrekare, 2023 yılında 8 lokasyon da 25 bin metrekare alanda 300 ahtapot tuzağı ve 2024 yılında 13 lokasyon da 500 bin metrekare alan taranarak, 16 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı.

Çanakkale'de Yat Limanı önünde 2024 yılında Hayalet Av Araçları ve Sucul İstilacı Türler Farkındalık Projesi kapsamında çıkarılan hayalet ağlar sergilendi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk, daire müdürleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hazır bulundu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Yat Limanı'nda yaptığı açıklamada, kentin 2024 içinde 500 bin metrekarelik bir alan tarandığını söyledi. Denizlerde zaman zaman istenmeyen kirliliklerin ve olumsuzlukların meydana geldiğini kaydeden Vali Ömer Toraman, "Bunlardan bir tanesi de maalesef hayalet ağ olarak adlandırılan atıklar. Balıkçılık faaliyetleri yürütülürken çeşitli sebeplerle deniz alanında kalan ağlar, deniz hayatı için çok büyük bir tehlike ve risk oluşturuyor. Deniz canlıları açısından istenmeyen bir duruma sebebiyet veriyor. Bu çerçevede Tarım Bakanlığımızın da talimatlarıyla 2016 yılından bugüne kadar Çanakkale ilinde, kıyı bölgesinde, deniz alanlarında düzenli olarak taramalar yürütülüyor. Bu taramalar neticesinde de tespit ettikleri hayalet ağların denizden çıkarılması için de gayret gösteriyorlar. Bu sene 2024 yılı faaliyet programı içerisinde Çanakkale'de yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alan tarandı." dedi.

Vali Ömer Toraman, çıkarılan hayalet ağların bir kısmının Yat Limanı'nda sergilendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Böylece deniz ekosistemine destek olunmuş oluyor. Bizim bu vesileyle özellikle balıkçılık yapan hemşerilerimizden beklentimiz faaliyetlerini tekniğine uygun olarak yürütmeleri, sürdürülebilir balıkçılık için konulan kurallara riayet etmeleri, ilgili kamu kurumlarıyla sürekli işbirliği içerisinde olmaya gayret göstermeleri. Çünkü asıl olan bu deniz ekosistemini muhafaza etmek.