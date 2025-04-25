Çanakkale\'de 57\'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yürüyüş öncesi katılımcılara, 57'nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma törenleri kapsamında 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesi Kocadere köyündeki kamp alanında, yürüyüş öncesinde ezan okundu ve 110 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, 57'nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı. Bakan Yardımcısı Koçoğlu, "Çanakkale ruhunu yaşamak ve yaşatmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her yıl 24-25 Nisan'da Kocadere'den Conkbayırı'na genç arkadaşlarımızla birlikte yürüyüşümüze başlıyoruz. Ecdadımızın izinde yürüyoruz. Dün akşam mehteran gösterimiz, tiyatrolarımız, kum sanatı gösterimiz vardı. Gençlerle bir aradaydık. Bugün yine gençlerimizle kol kola el ele ülkemizin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımızla ecdadımızı anacağız. Tarih şuurunu geliştirmek adına buradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yıl içerisinde Türkiye genelinde bu tür tarih bilincini ve ruhunu yansıtan etkinlikler yapıyoruz" diye konuştu.

57'nci Alay Komutanı şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman ise, "57'nci Alay hepimizin bildiği gibi 27'nci Alay ile birlikte Anzakları durduran Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasına vesile olan bir mihenk taşı. Burada olmaktan çok mutluyum. 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne ilk defa katılıyorum. Bütün katılımcılarla birlikte burada olmaktan çok mutluyum. Çok derin hisler içerisindeyim" dedi.

Çorba dağıtımının ardından Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindekiler, yaklaşık 5 kilometre sürecek 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne başladı. Yürüyüş Conkbayırı'nda sona erdi.