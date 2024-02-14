Çanakkale\'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Botu "TCSG-28" ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.
Lastik bot içindeki Afganistan ve İran uyruklu 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ekipler aynı bölgedeki diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 13'ü çocuk toplam 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
"KB-20" botu ekipleri de Ayvacık açıklarındaki hareketli lastik botta Afganistan uyruklu 15'i çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan 98 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un adliyeye silahla girdikten sonra içeride eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla bazı görevlileri rehin alacağı ve manifesto okuyacakları ortaya çıktı. Taleplerinin kabul görmemesi durumunda ise rehin aldıkları kamu görevlilerine sözde cezalandırma eylemi yapacakları öğrenildi.
TİP, Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak gazeteci İrfan Değirmenci'yi belirledi. TİP'ten yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" ifadelerine yer verildi.
Ocak ayında toplam hava yolu yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 artarak 14.76 milyon kişiye ulaştı. İç hatlarda 7.06 milyon, dış hatlarda ise 7.7 milyon yolcu trafiği gerçekleşti.
Erzincan'da 9 işçinin göçük altında kaldığı maden kazası sonrası İBB adayı Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylanması gündeme getirildi. Başta CHP olmak üzere muhalif kesimin iddialarına Kurum yanıt verdi. Kurum, ''Biz, kanunda öngörülen bütün cezai süreçleri kararlılıkla uyguladık. İşletmenin, tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı. Hangi vicdanla bu konuyu İstanbul seçimlerine getirdiniz'' dedi.
Bursa'da Nilüfer Çayı'nın bir kolu olup, bahçe ve bostanlar arasından geçerek Marmara Denizi'ne akan Demirtaş Deresi, bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle turuncuya boyandı. İnceleme sonunda, dereye kimyasal atık bıraktığı belirlenen fabrikanın faaliyetleri durduruldu.
TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir.'' ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ''Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.'' dedi.
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