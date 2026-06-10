Çanakkale'de Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

10.06.2026 13:14
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Çanakkale'de sel, fırtına ve deprem senaryolarıyla afet tatbikatı yapıldı, 440 kişi katıldı.

ÇANAKKALE'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından sel, fırtına ve hortum teması üzerinden devamında oluşabilecek ikincil afet senaryolarıyla ilgili meydana gelebilecek deprem, yangın kapsamında toplam 10 saha olayını içeren Afet Tatbikatı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği'nin ev sahipliğinde ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Afet Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, olası bir sel, fırtına ve hortum teması üzerinden devamında oluşabilecek ikincil afet senaryoları ile kentte meydana gelebilecek deprem, yangın gibi olayların çerçevesinde toplam 10 saha olay sürümü planlandı. Tatbikat kapsamında kurumlar arası iş birliği, koordinasyon ve müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi. Tatbikata; Ayvacık ve Bayramiç Kaymakamlıkları, Çanakkale Belediye Başkanlığı, 2'nci Kolordu Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler başta olmak üzere Çanakkale Afet Müdahale Planı'nda ana çözüm ortağı tüm kurumlardan yaklaşık 440 kişi aktif olarak katıldı. Tatbikat kapsamında, gerçek bir afet anında yapılması gereken ilk müdahale, tahliye, arama-kurtarma, hasta/yaralı nakli gibi süreçler uygulamalı olarak yürütüldü. Tatbikat, ulusal düzeyde 6 Şubat 2023 depremleri, kentte son yıllarda meydana gelen orman yangınları başta olmak üzere sonrasında afet yönetimi süreçlerinde elde edilen tecrübeler dikkate alınarak, Çanakkale'nin afete dönüşebilecek tehlikeleri doğrultusunda planlanmış olup, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlandı. Vali Ömer Toraman, tatbikat öncesinde ilk olarak tatbikata katılan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne gelerek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

'AFETLERE DİRENÇLİ BİR ALTYAPI, TOPLUM OLUŞTURMAK GEREKİYOR'

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Türkiye'nin en çok sınandığı afet türünün deprem olduğunu belirterek, "Anadolu coğrafyasının bulunduğu konum itibariyle yüksek seviyede deprem üretme potansiyeline sahip fay hatları mevcut. En son işte 2023 tarihindeki ikiz depremlerde de hakikaten depremler tarihinde küresel ölçekte daha önce örneğine pek rastlanmayan afetlerle de sınandık. Her türlü afette, afet sırasında çok büyük bir gayret, emek, çaba harcıyoruz. Çok üst seviyede bir gönüllülük hissiyatına sahibiyiz. Tabiri caizse devlet, millet topyekün seferber oluyor. Afet sırasında daha erken başlamak lazım. Afet öncesinde de afetlere dirençli bir altyapı, toplum oluşturmak gerekiyor. Bunu da afet öncesi o süreçte sağlamamız gerekiyor. Afet öncesi harcama yapmakta, afete dirençli hale getirmekte, alt yapıları ve şehirleri biraz arzu ettiğimiz kadar bir gayret ortaya koyamıyoruz. Oysa afet öncesi yapılacak harcamalar, çabalar afet sırasındaki maliyetleri de ciddi manada düşürüyor. Sadece afet sırasında değil, afet sonrasında da iyileştirme çalışmaları safhasında da Türkiye çok büyük maliyetlerle, çok büyük bedellerle sınanıyor" dedi.

'GÖNÜLLÜLÜK SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK'

Afet öncesi her yönüyle daha dikkatli, daha tedbirli olunması gerektiğini söyleyen Vali Toraman, "Bunun için AFAD Başkanlığımız Türkiye genelinde bir planlamayla yerel, bölgesel ve ulusal seviyede tatbikatlar icra ediyor. Geçen yıl yine Çanakkale'de yerel seviyede bir deprem tatbikatı gerçekleştirmiştik. Bugün de bir başka afet türü olan fırtına, dolu, hortum afetine karşı bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Çanakkale'de afetlere dönük müdahalede bilinç, gönüllülük seviyesi çok yüksek. Gün boyu faaliyetlerini takip edeceğiz. Eksiğimiz varsa bunları telafi etmeye çalışacağız. Yoksa da reflekslerimizi pekiştirmiş olacağız. Bu tatbikatların esas amacı afet olmadan önce faaliyetler kapsamında gücümüzü, kapasitemizi geliştirmek" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Vali Toraman daha sonra yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Vali Toraman ve beraberindekiler Çanakkale Devlet Hastanesi Bahattin ve Hüriye Demircioğlu ek binasına gelerek buradaki yangın ve enkaz tatbikatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Buradaki tatbikatta senaryo gereği binada mahsur kalan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu çıkartılarak, sahra çadırında ilk müdahaleleri yapıldı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tatbikat kapsamında il genelinde saat 10.10'da Turgut Reis İlköğretim Okulu'nda tahliye, Bayramiç Eski Devlet Hastanesi'nde su baskını, Edremit istikametindeki Assos Tüneli'nde trafik kazası, Cuma Pazarı Köprüsü mevkiinde mahsur kalma-boğulma, Marina mevkiinde denizde kurtarma, Cumhuriyet Mahallesi enkaz, Cuma Pazarı Köprüsü mevkiinde mahsur kalma-boğulma ve Barbaros Mahallesi'nde enkaz tatbikatı gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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