Çanakkale\'de tarım arazisinde yangın! 2 köy tahliye ediliyor

Güncel

En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın nedeniyle iki köy boşaltılıyor.

Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

2 KÖY TAHLİYE EDİLİYOR

Kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar ile ağılların da bulunduğu Yeniköy ve Üvecik köylerinin tedbiren tahliye edilmesine başlandı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede helikopter ve uçaklarla destek sağlanan söndürme çalışması sürüyor.