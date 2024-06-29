Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! 2 köy tahliye ediliyor - Son Dakika
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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! 2 köy tahliye ediliyor

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İzmir'de 3 ilçede birden etkili olan orman yangınına müdahale sürerken bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi. Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karada müdahale başlatıldı. Alevlerin tehdit ettiği Yeniköy ve Üvecik köylerinin ise tedbiren tahliyesine başlandı.

29.06.2024 19:25  Güncelleme: 19:47
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın nedeniyle iki köy boşaltılıyor.

Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! 2 köy tahliye ediliyor

2 KÖY TAHLİYE EDİLİYOR

Kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar ile ağılların da bulunduğu Yeniköy ve Üvecik köylerinin tedbiren tahliye edilmesine başlandı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede helikopter ve uçaklarla destek sağlanan söndürme çalışması sürüyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! 2 köy tahliye ediliyor
Çanakkale\'de tarım arazisinde yangın! 2 köy tahliye ediliyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! 2 köy tahliye ediliyor - Son Dakika

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