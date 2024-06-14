Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Çanakkale merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalanırken, çok sayıda malzeme ve para da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

14.06.2024 16:09
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Çanakkale merkezli 3 ilde 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturmayla bağlantılı operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri hakkında tutuklama kararı verildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şubesi ekiplerince önceki aylarda Çanakkale'de 2, Muğla ve İzmir'de birer operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerin, 5 araç, 37 can yeleği, 10 şambrel, 6 şişirme pompası ile 139 bin lira ve 200 dolar ele geçirdiği operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı.

Polis tarafından soruşturmanın devamı niteliğinde yapılan eş zamanlı operasyonda göçmen kaçakçılığı şüphelisi S.E. İstanbul'da, şoför B.S. ise Çanakkale'de gözaltına alındı.

S.E'nin evinde yapılan aramada av tüfeği, 14 fişek ve suç geliri olduğu değerlendirilen 2 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S, savcılık sorgusu sonrası salıverildi.

S.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu kararla, soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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