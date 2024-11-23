Çanakkale\'de İlk Kar Yağışı

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Çanakkale'de mevsimin ilk karı, Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde görüldü.

Söğütalan ile Kızılelma köyleri arasındaki Ağı Dağı, soğuk ve yağışlı havanın ardından yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

Kule mevkisine çıkan doğaseverler Aydın Başaran, Mesut Ergin ve Turgut Özkan, kar yağışını görüntüledi.

Lapseki'nin Dumanlı Dağ mevkisinde de bazı noktalarda kar yağışı gözlendi.