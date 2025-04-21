Çanakkale'de İlk Saucony Troya Yarı Maratonu Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika
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Çanakkale'de İlk Saucony Troya Yarı Maratonu Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Çanakkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Saucony Troya Yarı Maratonu, iki binin üzerinde sporcu ve koşu tutkununun katılımıyla yapıldı. Katılımcılar, çeşitli kategorilerde yarışarak madalya ve ödüller kazandı.

21.04.2025 09:51  Güncelleme: 11:16
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(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Saucony Troya Yarı Maratonu, iki binin üzerinde sporcunun katılımıyla yapıldı. Kent merkezinde düzenlenen ilk maraton, renkli görüntülere sahne oldu.

Çanakkale'de Saucony Troya Yarı Maratonu, SPX ana sponsorluğunda ve Saucony'nin isim sponsorluğunda, çok sayıda destekçinin katkılarıyla 20 Nisan Pazar günü 21K, 10K, 6K ve Çocuk Koşusu şeklinde düzenlendi. Maratona, 7 ülkeden ve 40 şehirden iki binin üzerinde sporcu ve koşu tutkunu katıldı.

Çanakkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen maratonda, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Dardanel Önentaş A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen başta olmak üzere çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Kordon Truva Atı önünden başlayarak kent merkezinde devam eden maratonda, 21K erkekler kategorisinde Mestan Turhan birinci, Yunus Emre Akkuş ikinci, Bahattin Üney üçüncü; 21K Kadınlar kategorisinde ise Pınar Demir birinci, Fatma Arık ikinci, Özge Çolak üçüncü oldu.

10K Erkekler kategorisinin birincisi Mert Selek, ikincisi Hakan Çoban ve üçüncüsü Emre Karatepe olurken; 10K kadınlarda ise Berfin Kaya birinci, Meryem Kılınç Gündoğdu ikinci ve Özlem Işık üçüncü oldu. 6K Erkekler kategorisinde de Ahmet Tek birinci, Tahir Erdemir ikinci ve Eren Özemre üçüncü; 6K Kadınlar kategorisinde de Esra Taşdemir birinci, Sibel Öztürk ikinci ve Elena Göksu üçüncü olarak Çanakkale kent merkezinde ilk kez düzenlenen Saucony Troya Yarı Maratonunu dereceyle tamamlayan isimler oldu.

Maratonun çocuk katılımcıları ise kordondaki 500 metrelik parkurda keyifli bir yarış heyecanı yaşadı. Üç farklı yaş kategorisinde gerçekleşen çocuk koşusuna büyük bir katılım olurken, etaplarını başarıyla bitiren minikler de madalya ve ödüllerin sahibi oldu.

Maratonda dereceye giren koşucular için madalya ve ödül takdim töreni düzenlendi.

"Gelecek yıllarda da sporseverleri tarih ve doğayla buluşturmak istiyoruz"

Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Saucony Troya Yarı Maratonu, ilk yılında büyük bir ilgiyle karşılandı. Katılımcı profili, organizasyon kalitesi ve maratonun ruhu, Çanakkale'nin spor kültüründe yeni bir sayfa açtı. Her yaştan sporcunun tarihi bir rotada bir araya gelmesi hem şehrimiz hem de spor kültürü adına olukça değerli. Bu özel günde bizimle olan tüm katılımcılara, emeği geçenlere ve destekleriyle organizasyonun gerçekleşmesini mümkün kılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Saucony Troya Yarı Maratonu'nun, Çanakkale'nin spor, kültür ve doğa mirasını bir araya getiren güçlü bir gelenek haline dönüşmesini arzu ediyor, gelecek yıllarda da sporseverleri tarih ve doğayla buluşturmak istiyoruz" dedi. Başkan Erkek, ilerleyen yıllarda organizasyonun tam maratona dönüştürülmesi için çalışılacağının altını çizdi.

SPX CEO'su Barış Andırınlı ise "Doğayla iç içe, aktif ve sağlıklı bir yaşamı desteklemek bizim için bir tutku. Saucony Troya Yarı Maratonu'nun ilk yılında, bu tutkuyu tarihin izlerini taşıyan böylesine özel bir rota ile buluşturan organizasyonun parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Görüyoruz ki bu kadar yüksek katılım, koşu ve spora olan ilginin ne denli güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İlk kez koşu yaptığımız bir şehirde, böylesine büyük bir ilgiyle karşılaşmak doğru rotada olduğumuzun bir göstergesi" diye konuştu.

20 Nisan 2025 Pazar günü tarihi bir etkinliğe sahne olan maratonun yanı sıra, kent merkezinde 19 Nisan 2025 Cumartesi günü de büyük bir hareketlilik yaşandı. Maraton öncesi Truva Atı önünde kurulan etkinlik alanında DJ Performansları, GiBoard Challenge, SPX Pickleball Workshop, HYROX Türkiye Challenge, Sweaty Betty Yoga Workshop ve Shake Out-Şehir Senin Koşusu gibi pek çok etkinlik düzenlendi. Etkinlikleri, Belediye Başkanı Muharrem Erkek de gezerek katılımcılarla bir araya geldi.

Hem yarış etapları hem de birbirinden renkli etkinliklere sahne olan Saucony Troya Yarı Maratonu, yarışların ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Sporun, dansın, müziğin ve eğlencenin, Çanakkale'nin tarihi ve doğal dokusuyla iç içe geçtiği organizasyon, 7'den 70'e çok sayıda katılımcı tarafından büyük beğeni topladı.

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Kaynak: ANKA

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