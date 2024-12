Çanakkale\'de Kanlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncel

ÇANAKKALE'de tartıştığı kayınpederi Oktay Dülek'i (50) öldüren, eşi Esennur Birol (20) ile onun dedesi, anneannesi ve teyzesini de yaralayan Can Birol (25), ilk duruşmada, "Kimseyi kasıtlı olarak öldürmedim" dedi.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle babaevine dönen Esennur Birol, 21 Haziran'da Can Birol hakkında şiddet gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Bir gün sonra gece yarısı Can Birol, eşi Esennur Birol ile ailesinin yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Can Birol yanındaki bıçakla kayınpederi Oktay Dülek'i sağ koltuk altından, araya giren eşi Esennur Birol'u kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi Tahsin Aydı'yı (61) sol kolundan, eşinin anneannesi Vildan Aydı'yı (57) karnından, eşinin teyzesi Gizem Çelik'i (28) yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçakla yaraladı. Can Birol, ardından yanındaki arkadaşı O.S. (25) ile kaçtı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Dülek, kurtarılamadı. Diğer yaralılarsa tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, olaydan 1,5 saat sonra Can Birol ile O.S.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Birol tutuklanırken, O.S. serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, Can Birol hakkında 'Kasten öldürme' ve 4 kişiyi 'Kasten yaralama' suçlarından müebbet hapis ve toplam 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'KENDİMİ KORUDUM'

Bugün davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Can Birol, sanık ve müşteki yakınları mahkemede hazır bulundu.

Tutuklu sanık Can Birol, duruşmada yaptığı savunmada, "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Kendimi korumaya çalıştım. Kayınpederimi kasıtlı olarak öldürmedim. Benim evim ve kayınvalidemin evleri birbirine çok yakın. Olay günü maç izlerken bir şeyler almak için markete gittim. Kayınvalidemin evinin önünden geçerken bana hakaret ettiler. Gizem Çelik beni tehdit etti. Bu sırada evden sopalarla çıkan 3-4 kişi, bana saldırmaya başladı. Gizemin elinde bıçak vardı. Arbede sırasında yer düştüm ve kapaklanarak kendimi korumaya çalıştım. O sırada Gizem Çelik'in elindeki bıçak yere düştü. Ben de bıçağı alıp, kendimi korumak için sağ sola savurdum. Olaylar bu sırada gerçekleşti. Kimseyi kasıtlı olarak öldürmedim. Kendimi korumak için hamle yaptı" dedi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, Can Birol'un tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet daha sonra dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.