Çanakkale'de Motosikletli İki Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Motosikletli İki Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Çanakkale\'de Motosikletli İki Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet ile seyir halinde olan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, pusu kurularak pompalı tüfekle öldürüldü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

12.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, motosiklet ile seyir halindeki Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (26), pusu kurularak pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. A.K., suç aleti pompalı tüfeğin yerini jandarma ekiplerine gösterip, suçunu itiraf etti.

Olay, 8 Şubat saat 20.30 sıralarında Sarıot köyünde meydana geldi. Motosiklet ile Sarıot köyünden ayrılan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, köy yol ayrımında pusu kuran kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vurulup motosikletten düşen Aydın ve Avcı metrelerce sürüklendi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şakir Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı da kurtarılamadı.

İKİ KÖYDE ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON

Olayın ardından 9 Şubat'ta Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube, Siber Suçlar, Özel Köpek Timleri, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, Bayramiç'e bağlı Sarıot ve Akçakıl köyünde çalışma başlatarak birçok adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerden ikisinin A.G. ve C.Ö. olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Şüphelilerin Sarıot köyünden çıkan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'yı, köy yol ayrımında önünü araç ile kesip, çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdüğü anlaşıldı. Ayrıca Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın olay yaşanmadan önce şüphelilerle köyde yapılan bir hayra katıldıkları ve sonrasında bir evin bahçesinde birlikte içki içtikleri ortaya çıktı.

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Jandarma ekiplerince 2 gündür süren çalışmaların ardından firari şüpheliler A.K., H.M.K. ve D.B. de Bayramiç ilçe merkezinde, dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerden A.K., suç aleti pompalı tüfeğin yerini jandarma ekiplerine gösterip, suçunu itiraf etti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Motosiklet, Çanakkale, Jandarma, Bayramiç, Aydın, Adliye, Cinayet, Gözaltı, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Motosikletli İki Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:52:00. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Motosikletli İki Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement