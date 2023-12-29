Çanakkale\'de Mustafa Kemal Ortaokulu\'nun açılışı yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde inşa edilen 18 derslik, 198 öğrenci kapasiteli Mustafa Kemal Ortaokulu'nun resmi açılışı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, okulu yaptıran CENAL Elektrik Üretim AŞ firmasının İşletme Müdürü İhsan Acar, kurum ve kuruluşların müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Milletvekili Ayhan Gider, açılışta yaptığı konuşmada, okulun Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıdığını belirterek, "Adı, bu okulu normalinden de değerli kılıyor. Allah, Kurtuluş Savaşı'nı verdiği ve Cumhuriyet'i kurduğu için ondan razı olsun." dedi.

Eskiden beldelere, ilçelere gittiklerinde "Neler yaptık?" dediklerinde, bir veya iki proje bulduklarında sevindiklerini anlatan Gider, şöyle devam etti:

"Karabiga'nın şu son 5 senesine bakıyoruz. Eğer şu son 5 senede Karabiga'ya sadece doğal gaz gelmiş olsaydı emin olun bu yeterinden fazla önemli bir yatırımdı diye düşünebilirdik. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu büyüklükteki nüfusa sahip bir yere bu kadar büyük yatırımla doğal gaz gelmez. Çünkü bunların ekonomik hesaplamaları vardır. Ancak bu süreçte biliyorum Belediye Başkanımız Ahmet Elbi, bunu dert edindi, projelerini hazırlattı, kapı kapı dolaştı. Dönemin milletvekili, Grup Başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan, gidilebilecek bütün kapıları Karabiga için aşındırdı ve bugün sağ olsun Karabiga'nın yüzde 95'i doğal gaza kavuştu; sevinçliyiz, gururluyuz."

Gider, doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan belde yollarının da parke taş döşenerek yenileneceğini aktardı.

TOKİ beldede 50 konut daha yapacak

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında beldenin 45 yıllık su ve kanalizasyon altyapısını değiştirdiğini bildiren Gider, beldede hayata geçirilen ve yapılacak yeni yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"TOKİ'den 104 konutluk inşaat başlattık. Bugün de bu okulun açılışını yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bu işler yeterdi ama sosyal yönler de ihmal edilmedi, birçok ilde dahi olmayan farklı bir ikonik park inşa edildi. 2024 yılına girerken yeni projelerimiz var. 104 konut yapıldı ama bizim derdimiz sadece Karabigalılara ev yapılmasıydı. Bu hafta onun projeleri hazırlandı, bitti. Mart ayında kuraları çekilmek üzere sadece Karabiga'da oturanlara 50 konutluk daha TOKİ başlıyor. 2024'ün bahar ayında yeni limanımızın inşaatının temeli atılacak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine (ÇOMÜ) bağlı olarak yüksek okulumuzu Karabiga'ya kavuşturuyoruz. Bir de aqua park planı var. Yazlık düğün salonuna ek olarak 500 kişilik kapalı çok amaçlı spor salonumuzun ihalesini mart ayında yapacağız."

Vali İlhami Aktaş, Milletvekili Ayhan Gider ve beraberindekiler, CENAL Elektrik Üretim AŞ tarafından yapımı 2,5 yılda tamamlanan 4 katlı okulun açılışını kurdeleyi keserek yaptıktan sonra binayı gezerek öğrencilerle bir araya geldi.