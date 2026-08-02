Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bayramiç'teki yangın saat 21.30'da kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyü mevkisinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken Valilik ve OGM'den kritik uyarılar geldi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyü mevkisinde öğleden sonra orman dışı alanda başlayan yangın korku dolu anlar yaşattı. Saat 15.56'da başlayan yangına, orman ekipleri ve çevre kurumlar kısa sürede müdahale etti.

VALİLİK SAAT VEREREK DUYURDU 

Çanakkale Valiliği, yangının kontrol altına alındığını belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyü mevkisinde saat 15.56'da meydana gelen orman yangını, saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞA ATEŞ UYARISI 

Valilik açıklamasının devamında, sahada fedakârca çalışan ekiplere teşekkür edilerek vatandaşlar uyarıldı:

"Yangının kontrol altına alınmasında özveriyle görev yapan başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, gönüllülerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı hassasiyet göstermeleri, açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları önemle rica olunur."

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Bayramiç'te orman dışı alanda meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyoruz" bilgisini aktardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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