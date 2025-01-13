Çanakkale\'de otomobilin çaya düşmesi sonucu ölen üniversite öğrencisi Kocaeli\'de defnedildi

Güncel

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin çaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, Kocaeli'de toprağa verildi.

Ailesi tarafından Çan Devlet Hastanesi morgundan alınan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Ali Kaan Demir'in cenazesi, Derince İmam Hüseyin Cemevi'ne getirildi. Baba Devrim ve anne Aynur Demir ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, kılınan namazın ardından Derince ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

Çan ilçesinde dün Kocabaş Çayı'na düşen otomobildeki İlkehan Mert Salathan (21) yaralanmış, çayda kaybolan Demir'in (21) cansız bedeni aracın 50 metre ilerisinde bulunmuştu.