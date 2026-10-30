Çanakkale'de refüjdeki direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de refüjdeki direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 kişi hayatını kaybetti

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Çanakkale\'de refüjdeki direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 kişi hayatını kaybetti
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Çanakkale'de 15 Temmuz Otogarı karşısında saat 02.00 sıralarında Lapseki-Çanakkale istikametinde seyreden otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE'de otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çanakkale 15 Temmuz Otogarı'nın karşısında meydana geldi. Lapseki-Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç yönetimindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Efehan Uzkuç'un ölüm haberini alan yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
15 TemmuzÇanakkaleOtomobilLapsekiGüncelSon Dakika

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