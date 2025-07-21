Çanakkale'de Yalnız Kadın Ölü Bulundu

Çanakkale'de yalnız yaşayan Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

Esenler Mahallesi'nde bir sitedeki evinde yalnız yaşayan Dinara Alya Urkasimova'dan (63) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Urkasimova'yı yerde hareketsiz buldu.

Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede, Özbekistan uyruklu kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderildi.

Urkasimova'nın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen ve bu sırada evde bulunduğu iddia edilen M.K. (47) polis tarafından şüpheli olarak gözaltına alındı.