Çanakkale'deki 8 Halk Plajı Mavi Bayrakla Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Çanakkale'deki 8 Halk Plajı Mavi Bayrakla Hizmet Veriyor

Çanakkale\'deki 8 Halk Plajı Mavi Bayrakla Hizmet Veriyor

Çanakkale ve ilçelerinde bulunan 8 halk plajı, mavi bayrakla hizmet vermeye başladı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından belirlenen kriterleri sağlayan plajlar, yaz mevsiminin başlaması ve Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. Çanakkale Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından işletilen plajlar, çevre dostu uygulamalara özen göstererek güvenli, sağlıklı ve temiz bir ortamda hizmet sunuyor. Tatilciler, plajlarda bulunan sosyal tesislerden, yeşil alanlardan ve temiz denizden keyif alıyor.

06.06.2024 12:39
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Çanakkale ve ilçelerinde mavi bayrakla hizmet veren 8 halk plajı, yaz mevsiminin başladığı ve Kurban Bayramı tatilinin yaklaştığı bugünlerde misafirlerini ağırlamaya başladı.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (Foundation for Environmental Education-FEE) belirlediği yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği, çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi, plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması, çevre yönetimi kriterlerini sağlayan mavi bayrak, 2024 yılı için Çanakkale'deki 8 halk plajına da verildi.

Mavi bayraklar, Çanakkale Belediyesinin sorumluluğundaki Mega Beach, Güzelyalı, Dardanos ve Barış adlı halk plajlarının yanı sıra merkeze bağlı Kepez Belediyesi ile Ayvacık Küçükkuyu, Biga Karabiga ve Ezine Geyikli belde belediyelerinin işletmesindeki halk plajlarında bulunuyor.

Çanakkale Boğazı'ndaki sahil şeridinde yer alan 4 halk plajı, şehir merkezine yakınlıkları ve yeşil alana sahip olmalarından dolayı büyük ilgi görüyor.

Denizde, sahilde ve tesislerde çevre dostu uygulamalara özen gösterilen, kriterler gereği cankurtaran hizmeti verilen tesislerden Barış Halk Plajı'nda 2015, Mega Beach ve Güzelyalı'da 2019, Dardanos'ta ise 2021'den bu yana mavi bayrak dalgalanıyor.

Yaz mevsiminin başladığı, Kurban Bayramı tatilinin yaklaştığı bugünlerde hazırlıklarını tamamlayarak tatilcileri ağırlamaya başlayan 8 halk plajı, Çanakkale'nin sıcağında serinlemek isteyenlere güvenli, sağlıklı ve temiz ortamda hizmet veriyor.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, AA muhabirine, çevre yatırımlarına önem verdiklerini söyledi.

Denizin, kıyıların korunmasının önemine işaret eden Erkek, "Hem Güzelyalı'da hem merkezde ileri biyolojik arıtma tesislerimiz var. Çok iyi şekilde arıtılmış atık suyu denizlerimize, çaylarımıza veriyoruz. Sızıntı suyunu dahi deponi alanımızda arıtıp doğaya veriyoruz." dedi.

Kıyıların halka ait olduğunu belirten Erkek, yerel yönetim olarak bu sorumlulukla ve hassasiyetle hareket ettiklerini dile getirdi.

Çevre bilincinin gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Erkek, şöyle devam etti:

"Canlı cansız tüm varlıklar hepimiz bir ekosistemin bir parçasıyız ve ekosistemi korumamız lazım. Gelecek nesillerin sağlıklı çevrelerde doğup büyüme hakkı da var. Aslında bu ekosistem hakkı, gelecek nesillerin hakkı. Mümkün olduğunca plajlarımızı, parklarımızı, yeşil alanlarımızı, mavi bayraklı sahillerimizi artırmak istiyoruz. Çevremizi, suyumuzu, ağacımızı, denizimizi korumak için her şeyi yapacağız. Plajlarımız son derece büyük talep görüyor çünkü buralarda sosyal belediyeciliği de hayata geçiriyoruz. Kafelerimizden, plajlarımızdan, sahillerden, kıyılardan emeklilerimizin, dar gelirlilerimizin, öğrencilerimizin herkesin yararlanmasını istiyoruz. Onun için talep çok fazla."

Erkek, mavi bayraklı plajlardaki yeşil alanları koruduklarını, kafe, tuvalet, duş ve kumdaki hijyene, temizliğe özen gösterdiklerini, fiyatları herkesin yararlanabileceği şekilde ayarladıklarını söyledi.

Antalya'dan tatile Çanakkale'ye geldi

Güzelyalı Halk Plajı'na gelen ziyaretçilerden Onur Alkış da Çanakkale'de mavi bayrak sahibi plajların olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Denizi çok temiz bulduklarını dile getiren Alkış, "Sosyal tesis olarak da her şeyi bulabilmek mümkün. Çanakkale'nin hem plajı temiz hem de mavi bayraklı olması bir avantaj çünkü başka bir ile gitmeye gerek kalmadan buranın keyfini çıkarabiliyoruz. Çanakkale'de olmanın avantajlarından biri bu. Deniz kıyısında ve Boğaz'da olmak harika bir duygu. Çanakkale'ye herkesi bekleriz." ifadesini kullandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Sudenaz Akkaya, Egeli olduğunu ve Ege kıyılarında mavi bayraklı birçok koyu gezdiğini söyledi.

Akkaya, Çanakkale'de ilk kez mavi bayraklı bu plaja geldiğini belirterek, "Çanakkale'de böyle bir yerin olması ve en azından merkeze yakın olması beni çok mutlu etti." dedi.

Üniversite öğrencisi Erva Çalbay, ilk gelişinde çok memnun kaldığı Güzelyalı'ya yüzmek için daha sonra da gelmeyi düşündüğünü belirtti.

Çanakkale'de tatil yapan Antalyalı üniversite öğrencisi Burak Akgül ise şehir merkezine yakın mavi bayraklı bir plajın bulunmasından memnun olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu tür yerler genelde şehir merkezinden uzak oluyor. Ben çok beğendim. Çanakkale zaten çok güzel bir şehir. Buradaki ortam çok güzel, dokusu harika, deniz, plaj çok temiz. Aynı zamanda tesisin işletmesindeki güler yüz, buradaki ortam çok sıcak, Antalya'da yaşayan biri olarak bunu söylüyorum. Çok fazla yer gördüm, burayı da çok beğendim. Öğrenciyiz, fiyatlar da uygun. Kimse birbirini rahatsız etmiyor, keyifli bir ortam var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'deki 8 Halk Plajı Mavi Bayrakla Hizmet Veriyor - Son Dakika

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