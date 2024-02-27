Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çanakkale\'nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Biga ilçesi olan deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yapılan taramalar sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını belirtti. Depremin ayrıca Edirne'de de hissedildiği bildirildi.

27.02.2024 16:49  Güncelleme: 16:53
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

Depremin, Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'de de hissedildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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