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Çanakkale Savaşları'nda İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesi Kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları'nda İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesi Kutlandı

ÇANAKKALE Savaşları'nda yenilgiye uğrayan İtilaf Devletleri'ne ait güçlerin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 108'inci yıl dönümü, Seddülbahir köy meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Çanakkale Savaşları\'nda İtilaf Devletleri\'nin Gelibolu Yarımadası\'nı Tahliyesi Kutlandı
09.01.2024 - 15:17,
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ÇANAKKALE Savaşları'nda yenilgiye uğrayan İtilaf Devletleri'ne ait güçlerin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 108'inci yıl dönümü, Seddülbahir köy meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "9 Ocak 1916 tarihi, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin kara harekatında da başarısız olan düşmanlarımızın artık sadece donanmalarıyla değil, askeri tüm işgal materyalleriyle topraklarımızı terk etmek zorunda kaldığı gündür" dedi.

İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 108'inci yıl dönümü, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca gerçekleştirilen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve protokol üyeleri katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'ÇANAKKALE ZAFERİMİZ HEPİMİZE KUTLU OLSUN'

Tarihi bir yıl dönümünü anmak ve tarihin kırılma noktasını yeniden hatırlamak amacıyla bir arada olduklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, "Bu vesileyle Çanakkale'yi, vatanımızın girilmez kalesine dönüştüren şehitlerimize, gazilerimize ve adları, şanları hiç anılmayan 45 bin kilometreye yayılmış gönül coğrafyamızdan gelerek, bu aziz topraklarda şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor ve aziz hatıralarının önünde saygıyla selamlıyorum. 9 Ocak 1916 tarihi, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin kara harekatında da başarısız olan düşmanlarımızın artık sadece donanmalarıyla değil, askeri tüm işgal materyalleriyle topraklarımızı terk etmek zorunda kaldığı gündür. Bir yanıyla aziz milletimizin; 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyerek Akif merhumun İstiklal Marşı'mızın dizelerinde ruh verdiği haykırışın askeri alanda tecessüm ettiği ve asla hürriyetine pranga vurulamayacağını gösterdiği bir gündür. Milletimizin bu sene 100'üncü yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizi kurması sürecinde milli benliğinizi önemli bir mihenk taşı olan Çanakkale Zaferi'miz hepimize kutlu olsun" dedi.

'TÜRK ASKERİNİN ÇOK AÇIK, NET BİR ZAFERİ SONUÇLANMIŞTIR'

Programda konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir ise "Bugün 9 Ocak günü haksızca bu topraklara saldıranların bağımsızlığımıza, vatanımıza saldıranların Çanakkale'yi geçemeyeceklerini anladıkları ve bu topraklardan çekip gittikleri, kaçtıkları, firar ettikleri ve teknik bir ifadeyle Gelibolu Yarımadası'nı tahliye ettikleri gündür ve bugün Mehmetçiğin bu topraklarda çok haklı bir direniş sonucunda dünyaya meydan okuduğu ve bu toprakların Türk milletine ait olduğunu ilan ettiği ve bu uğurda büyük bedeller ödediği ama bu topraklardan düşmanı bir adım öteye geçirmediği gündür. Bu toprakları bize vatan yapanları, bu toprakların Türk milletinde kalması için mücadele edenleri ve tabii ki en başta Anafartalar'ın kahraman komutanı, muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü onun kahraman silah arkadaşlarını, Seyit Onbaşı'yı, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı, Esat Paşa'yı, Cevat Paşa'yı, o büyük komutanları, o büyük kahramanları bir kez daha saygıyla, minnetle, şükranını hatırlıyoruz, yad ediyoruz" diye konuştu Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dua edildi. Program, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nca gerçekleştirilen mehteran gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları'nda İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesi Kutlandı - Son Dakika


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