Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çanakkale Şehitler Abidesi\'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
15.07.2025 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 9'uncu yılında, Çanakkale Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Şehitler Abidesi'nde düzenlenen program, Vali Ömer Toraman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda daha sonra protokol üyelerince sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı.

Tören, Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Programa, 2. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan ziyaretçiler de otobüslerle geldikleri Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ni ve şehitlikleri dolaştı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Kültür, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran “Rojava“ iddiası DEM Parti’den açıklama geldi Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran "Rojava" iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir
Estonya’nın gerçek mühimmatlı tatbikatına Rusya’dan tepki: Çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz Estonya'nın gerçek mühimmatlı tatbikatına Rusya'dan tepki: Çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz
Tarih belli oldu DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek Tarih belli oldu! DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
Okan Buruk 2 ismin biletini kesti: Takımdan yollanacaklar Okan Buruk 2 ismin biletini kesti: Takımdan yollanacaklar
Facianın eşiğinden dönüldü Halk otobüsü alev alev yandı Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü alev alev yandı
3. Lig futbolcuları isyan etti: Bu kuralı değiştirin 3. Lig futbolcuları isyan etti: Bu kuralı değiştirin
Fenerbahçe’nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul’a indirmek Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek

14:02
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki
İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
12:51
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek’ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:07
ChatGPT Ethereum’un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
ChatGPT Ethereum'un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
18:55
ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO’ya göndereceğim
ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO'ya göndereceğim
18:47
Napoli’den Osimhen için yeni hamle Galatasaray’dan bakın ne istediler
Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler
18:34
Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı
Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı
18:27
Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall’ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall'ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu
18:27
Ankara’da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı
Ankara'da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı
18:22
Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı
Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı
18:19
Trump, Putin’e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 14:48:24. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.