Çanakkale Spx Troya Maratonu İçin Geri Sayım Başladı

(ÇANAKKALE)- Çanakkale Belediyesi, 26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek SPX Troya Maratonu öncesinde, etkinliğe ilişkin detayları paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Maratonun bu yıl tam maraton olarak geçekleşeceğini dile getiren Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Ben inanıyorum ki Troya Maratonu, bu coğrafyada önümüzdeki yıllarda geleneksel hale de gelecek. Dünyanın en önemli maraton organizasyonlarından biri olacak" dedi.

Çanakkale'nin tarihi dokusu ile sporun birleştirici gücünü buluşturan SPX Troya Maratonu, bu sene tam maraton olarak 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. 21 ülkeden katılımın olduğu maratonda yaklaşık 4 bin sporcunun koşması bekleniyor. Organizasyonda dereceye giren koşuculara toplamda 1 milyon TL'lik nakdi ödül takdim edilecek.

SPX Troya Maratonu öncesinde etkinliğe ilişkin detayları paylaşmak amacıyla düzenlenen basın toplantısına, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, SPX CEO'su Barış Andırınlı, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Medical Park Çanakkale Hastanesi Genel Müdürü Erkan Erdem, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Belediye Başkanı Muharrem Erkek, bu sene ikinci kez düzenlenen SPX Troya Maratonunun önemine değinerek, "Çanakkale; tarih, kültür, turizm, üniversite kenti olmanın yanı sıra aynı zamanda önemli bir spor kenti olma yolunda. Dolayısıyla, bu yalnızca bir yarışma değil, yalnızca bir spor organizasyonu değil, bizim vizyonumuzu da ortaya koyan çok önemli bir organizasyon. Tarihiyle, kültürüyle müstesna bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu özel şehre yakışan, özel organizasyonlar yapmalıyız. Troya Maratonu da bunlardan biri. Bu organizasyon için SPX ile birlikte çalışmaya başladık ve ilkini geçen sene çok ciddi bir katılımla, kentte büyük bir heyecanla, coşkuyla gerçekleştirdik. Şimdi çıtayı çok daha yükseltiyoruz" diye konuştu.

Troya Maratonu'nun bu sene tam maraton olduğunu belirten Başkan Erkek, "Tam maratonda koşulacak 42 kilometrenin yanı sıra, 21K, 10K ve 6K koşuları ile çocuk koşumuz olacak. Tam maraton Troya Ören Yeri'nde başlayacak ve kordonda Troya atımızın olduğu yerde bitecek. Ben inanıyorum ki Troya Maratonu, bu coğrafyada önümüzdeki yıllarda geleneksel hale de gelecek. Dünyanın en önemli maraton organizasyonlarından biri olacak. Çünkü tam maraton olağanüstü bir güzergahta gerçekleşecek. Troya Ören Yeri'nden başlayacak, köylerimizin içerisinden, boğaz kıyılarından, tarihi alanlardan geçen gerçekten çok özel bir güzergahta koşulacak" ifadelerini kullandı.

Güncel olarak 3 bin 362 sporcunun maratona kayıt yaptırdığını belirten Başkan Erkek, "Kayıt yapanların içlerinde önemli sporcular, profesyonel koşucular da var. Tamamen amatör koşucular da var. Kayıtlı bin 350 kadın sporcumuz bulunuyor. Geçen yıl 8 ülkeden katılım olmuştu. Bu yıl 21 ülkeden katılım var. Kategorilerde kadınlar ve erkekler olmak üzere toplam 60 kişiye ödül vereceğiz ve 1 milyon TL ödül dağıtacağız. Bu ödül de tamamen başvuru ücretlerinden karşılanıyor. Aslında yarışmacılar da kendini ödüllendirmiş oluyor" dedi.

Gran Fondo müjdesi

Başkan Erkek, sağlık ve kaliteli bir yaşam için Çanakkale'nin spor kenti olması gerektiğinin ve bu potansiyeli taşıdığının da altını çizdiği konuşmasında bir müjdeyi de katılımcılarla paylaştı. Başkan Erkek, 4 Ekim 2026 tarihinde Çanakkale'de büyük bir bisiklet organizasyonu (Gran Fondo) gerçekleşeceğini kaydetti. Erkek, Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki Şehitliklerden başlaması planlanan yarışın, Eceabat, Gelibolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Lapseki güzergahlarını takip ederek Çanakkale'de sonlanacağını belirtti. Başkan Erkek, Çanakkale'de sporun her alanında etkinlik ve organizasyonların düzenlenmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Başkan Erkek, Troya Maratonuna katkı veren, sponsor olan tüm paydaşlara, destekçilere ve emek verenlere teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

SPX CEO'su Barış Andırınlı ise Çanakkale gibi kahramanlıklar, tarih ve efsanelerle anılan bir coğrafyada Çanakkale Belediyesi ile iş birliğinde bulunmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti. Andırınlı, "Geçtiğimiz sene Belediye ile birlikte harekete geçtik. Çok kısa zamanda organize olduk ve hiç hayal bile edilemeyecek rakamlara ulaştık. 2 bin 500'ün üzerinde bir kayıtla ilk sene yarışımızı gerçekleştirdik. Ama belki de daha gurur verici olan şey, memnuniyet seviyesinin üst düzeyde olmasıydı. Bütün koşucuların güler yüzle ayrıldığı, olağanüstü bir organizasyondu. Bu bizi tabi sonraki senelerde bu işi daha da büyütmek adına teşvik etti" diye konuştu.

2026 SPX Troya Maratonu için kayıtların 20 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceğini belirten Andırınlı, kayıtlı koşucu sayısının 4 binlere ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Andırınlı, 5 parkurdan oluşan koşuların yanı sıra, ziyaretçilerin de keyifli vakit geçirmesi adına iki gün boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceğini söyledi. Andırınlı, "Belediyemizin yanı sıra biz de SPX olarak önemli ölçüde ödül katkısında bulunacağız. Belki de Türkiye'deki en fazla nakit ve gayri nakit ödül veren yarışmalardan bir tanesi şu an Troya Maratonu. Bu anlamda da Belediyeye çok teşekkür ederiz. Bu zor dönemlerde sporseverleri teşvik etmek adına böyle gönülden faaliyetlerde bulunmaları, bu seviyede ödüller belirlemeleri gerçekten özellikle sporcular için çok önemli" ifadelerini kullandı. Andırınlı ayrıca, başta Çanakkale Belediyesi olmak üzere tüm destek verenlere katkılarından dolayı teşekkürler etti.

Sonrasında birer konuşma yapan Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile Medical Park Çanakkale Hastanesi Genel Müdürü Erkan Erdem de Troya Maratonuna katkı veren destekçilere teşekkürlerini ileterek güzel bir etkinlik olması temennilerinde bulundu.

Toplantıda maratona ilişkin teknik bilgiler paylaşan Maraton Sorumlusu Abdullah Bayrak ise 42K, 21K ve 10K parkurlarının World Athletics tarafından onaylı olduğunu belirterek, bu parkurlarda kırılabilecek rekorların hem Türkiye'de hem de dünyada geçerli olduğunu söyledi.

Troya Maratonu'na katılmak ve detaylı bilgi almak için www.troyamaratonu.com adresini ziyaret edilebiliyor.