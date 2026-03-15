Çanakkale\'ye yürüyen \'57\'nci Alay\' korteji, Edirne\'ye ulaştı

ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne başlayan ve gönüllülerden oluşan kortej, akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcilerinden oluşan 57 kişilik grup, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden 2 gün önce yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla yürüyerek akşam saatlerinde ulaştıkları Keşan'da karşılandı. Burada 57'nci Alay'a, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi mevkisinde 27'nci Alay ve 15'inci Hava Bölüğü'nü temsil eden yürüyüşçüler katıldı.

'BİRİLERİ BU ÜLKENİN KADERİYLE OYNAMAK İSTEYECEKTİR, OYNATMAYACAĞIZ'

57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, yürüyüşün bu yıl 16'ncısını düzenlediklerini belirterek, 57'nci Alay'ın anısını yaşatmak için Çanakkale'ye yürüdüklerini söyledi. Yılmaz, "Bu sene yürüyüşümüzün teması bayrak. Ne için bayrak? Güneydoğu'da bayrağımız indirildi. Güneydoğu'da bayrağımıza hakaret edildi. Güneydoğu'da birileri bayrağımızı indirip, çiğnemeye kalktı. Bizim için bu yılki yürüyüşün anlam ve önemi bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. O da Çanakkale'dedir. Biz, Çanakkale'yi iyi anlatamadığımız sürece bu ülkenin kaderiyle birileri oynamak isteyecektir. Oynatmayacağız" dedi.

27'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hakan Eşme ise tarihi yolculukta 57'nci Alay ile Keşan'da bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu anlamlı yürüyüşe uzun yıllardan beri Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) olarak bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bayrağımızı asla indirmeyeceğiz. Bayrak bizimle beraber sonsuza dek yürüyecek" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştiren grubun, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra yarın sabah saatlerinde Çanakkale'ye doğru yola çıkacağı belirtildi.