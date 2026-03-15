Çanakkale'ye yürüyen '57'nci Alay' korteji, Edirne'ye ulaştı
Çanakkale'ye yürüyen '57'nci Alay' korteji, Edirne'ye ulaştı

15.03.2026 21:50
ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne başlayan ve gönüllülerden oluşan kortej, akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcilerinden oluşan 57 kişilik grup, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden 2 gün önce yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla yürüyerek akşam saatlerinde ulaştıkları Keşan'da karşılandı. Burada 57'nci Alay'a, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi mevkisinde 27'nci Alay ve 15'inci Hava Bölüğü'nü temsil eden yürüyüşçüler katıldı.

'BİRİLERİ BU ÜLKENİN KADERİYLE OYNAMAK İSTEYECEKTİR, OYNATMAYACAĞIZ'

57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, yürüyüşün bu yıl 16'ncısını düzenlediklerini belirterek, 57'nci Alay'ın anısını yaşatmak için Çanakkale'ye yürüdüklerini söyledi. Yılmaz, "Bu sene yürüyüşümüzün teması bayrak. Ne için bayrak? Güneydoğu'da bayrağımız indirildi. Güneydoğu'da bayrağımıza hakaret edildi. Güneydoğu'da birileri bayrağımızı indirip, çiğnemeye kalktı. Bizim için bu yılki yürüyüşün anlam ve önemi bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. O da Çanakkale'dedir. Biz, Çanakkale'yi iyi anlatamadığımız sürece bu ülkenin kaderiyle birileri oynamak isteyecektir. Oynatmayacağız" dedi.

27'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hakan Eşme ise tarihi yolculukta 57'nci Alay ile Keşan'da bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu anlamlı yürüyüşe uzun yıllardan beri Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) olarak bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bayrağımızı asla indirmeyeceğiz. Bayrak bizimle beraber sonsuza dek yürüyecek" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştiren grubun, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra yarın sabah saatlerinde Çanakkale'ye doğru yola çıkacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
20:36
Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
19:18
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
19:01
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
