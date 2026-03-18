Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılı Anma Programı İzmir'de Düzenlendi

18.03.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nde anma programı yapıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, programda yaptığı konuşmada Çanakkale zaferinin, milletin kahramanlık ve vatanseverlik ruhunu simgelediğini vurguladı. Programda Narlıdere Arkas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 'Çanakkale Geçilmez' oratoryosunun gösterimi de gerçekleştirildi.

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

İzmir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Çanakkale Zaferimizi, 111'inci yılında büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 111 yıl önce Çanakkale'de dünya savaş tarihinde eşi benzeri olmayan bir başarı elde etmiş, eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı yazıldı. O gün bu millet, tarih sahnesinden silinmeyeceğini ve kolay kolay pes etmeyeceğini gösterdi" dedi.

'DESTANSI BİR MÜCADELE'

Vali Elban, "Bu zaferin arkasında kahramanlık, vatanseverlik duygusu zirveye ulaşmış binlerce, milyonlarca insan ve millet var. Bu zaferin arkasında şanlı tarihine, ecdadına layık olan ve her an canını, malını, her türlü varlığını vatan için feda etmeye hazır olan büyük bir millet var. Bunların yanında olağanüstü bir inanmışlık ve iman gücü var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde, Çanakkale ruhunun ne olduğu anlaşılıyor. 250 binin üzerinde şehit vermemize rağmen dünyanın en güçlü birleşik ordusuna ve savaş makinalarına karşı süngülerle kazanılmış destansı bir mücadele var" diye konuştuç

ÇANAKKALE RUHU VARSA BİZ VARIZ'

'Vali Elban, "Çanakkale sadece Gelibolu'da, Çanakkale'de verilmiş bir boğaz harbinin adı değil; bu milletin yıllarca biriktirdiği bu ruhun, bu ruhla verdiği mücadelenin adıdır. Çanakkale'deki o ruhu iyi anlamak ve bunu doğru anlatmak zorundayız. Bu ruh Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu ruh etrafımızdaki sıkıntılı durumlara rağmen bizi dimdik ayakta tuttu, bütün yokluklara rağmen güçlü bir ülke haline getirdi, bizi dünyanın diğer milletlerinden ayıran kahraman bir millet haline getirdi. Bu ruh; bu coğrafyada o kadar yaralanmamıza, sıkıntı çekmemize rağmen bizi ayakta tutan güç haline getirdi. Çanakkale ruhunu ve mücadeleyi anlamamız gerekiyor. Çanakkale ruhu milletimizin ruhunda, gönlünde, hissiyatında hep yaşasın. Gençlerimiz tarafından hep yaşatılsın. Çanakkale ruhu varsa biz varız, bu millet var. Çanakkale ruhu yoksa biz yokuz, bu millet yok" dedi.

Programda Narlıdere Arkas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 'Çanakkale Geçilmez' isimli oratoryo gösterisi yapıldı.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 14:55:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.