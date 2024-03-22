Canan Kaftancıoğlu ifade verdi: \'Ayakkabı kutularımı kontrol ettim, hepsi içinde ayakkabı vardı\'

GAYE ŞEYMA CAN
2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade verdi. Adliye çıkışında açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Haberi alır almaz ayakkabı kutularımı kontrol ettim. Hepsinin içinde ayakkabı vardı. İfadeye çağırılan ilk kişi ben olsaydım ifade vermeyi reddederdim" dedi.
Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı da görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında 6 kişi şüpheli sıfatıyla 1 kişi ise tanık sifatıyla ifade vermişti. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
"SEÇİME 9 GÜN KALA CUMHURİYET HALK PARTİSİ'Nİ YIPRATMAK İÇİN KULLANILAN APARTTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"
Yaklaşık 3 saat süren ifade işleminin ardından adliye önünde açıklama yapan Kaftancıoğlu ifadeye ilk çağırılanın kendisi olması durumunda ifade vermeyi reddedeceğini belirterek şunlara değindi:
"Hepinizin bildiği ve günlerdir takip ettiği üzere İl Başkanlığı binamızın alınmasıyla ilgili şüpheli olarak ifade vermek üzere savcılıktaydık. Ben dün gece geç saatte İstanbul'a geldim ifade vermek üzere. Şüpheli olarak davet edilince eve girer girmez ilk yaptığım neydi biliyor musunuz? Evdeki ayakkabı kutularımı kontrol etmek. Evdeki bütün ayakkabı kutularını açtım. Ne mutlu ki hepsi içinde ayakkabılar vardı. Ama bir acı gerçeklik var ki eskimiş ayakkabılarım. Şimdi bunu biraz gülerek söylüyorum ama içeride de söylediğim bir şey var tekrarlayayım, acı acı gülerek, 'Gayri meşru ve yasadışı yollarla ortaya sunulan görüntülerle ilgili ilk ifadeye çağrılan ben olsaydım ifade vermeyi reddederdim' diyerek ifadeye başladım. İlk ben olsaydım. Önce o gayrimeşru yollarla kayıtları yapanların hukuk karşısında sorumluluğu neyse ortaya çıkarılır, ondan sonra bizlerin bilgisine başvurulacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şey nettir, bilgilerimizi paylaşırdık. Seçime 9 gün var, il binası ne zaman alınmış, 2019'da. Ne mutlu ki İstanbul örgütüne il binasını ne kadara alıyoruz demişsek bütün tutarı İstanbul örgütü verildiğini görmüş mal sahibine. Ama ne yazık ki 2019'da İstanbul örgütünün katkılarıyla alınmış olan il binasını seçime 9 gün kala, yok montajla uğraşacak zaman bulamadılar, seçimlere giderken yıpratmak için kullanılan aparttan başka bir şey değildir. Kendimi ve yol arkadaşlarımı bildiğimden dolayı bu seçim öncesi yapılan ve görünen o ki seçime kadar da sürdürmeye çalışacakları, yargıyı da bu sürecin bir parçası yaparak sürdürecekeleri süreçlerdir."
Kaftancıoğlu gazetecilerin "Süreci sizin başlattığınıza dair ifadeler var ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Öyle bir şey söz konusu değildir. Kaldı ki mal sahibinin avukatının buna dair ne fikri ne de bilgisi olabilir" dedi.
Son Dakika › Güncel › Canan Kaftancıoğlu ifade verdi: 'Ayakkabı kutularımı kontrol ettim, hepsi içinde ayakkabı vardı' - Son Dakika
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