Canan Urhan, Fransa'da öğrendiği peynir yapımını Menemen'de mesleğe dönüştürdü - Son Dakika
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Canan Urhan, Fransa'da öğrendiği peynir yapımını Menemen'de mesleğe dönüştürdü

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Canan Urhan, Fransa\'da öğrendiği peynir yapımını Menemen\'de mesleğe dönüştürdü
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İzmir Menemen'de yaşayan 62 yaşındaki Canan Urhan, Fransa'da öğrendiği peynir yapımını mesleğe dönüştürdü. Fransa'da eğitim alıp staj yapan Urhan, 2009'da döndükten sonra Emiralem köyünde 7 çeşit peynir üretiyor. Ürünlerini en çok Türkiye'de yaşayan Fransızlar tercih ediyor.

İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Canan Urhan, 21 yıl önce oğlunu ziyaret için gittiği Fransa'da merak sardığı peynir yapımını mesleğe dönüştürdü. Fransa'da peynir yapım teknikleri üzerine eğitim alan Urhan, Fransız tekniğini Türk damak tadıyla harmanlayarak yerli ve özgün peynirler üretiyor.

Menemen'de yaşayan Canan Urhan, 21 yıl önce oğlu Fransa'da üniversite eğitimi alırken ziyaretleri esnasında peynir yapımına merak sardı. O dönem Fransızca ve peynir yapımını öğrenmek için eğitim alan Urhan, Fransa'nın farklı bölgelerindeki peynir imalathanelerinde staj yaptı. 2009 yılında Türkiye'ye dönen Urhan, yurt dışında öğrendiği peynir yapım tekniklerini Türk damak zevkine uyarlayarak kendisine has reçetelerle özgün peynirler üretmeye başladı. İmalathanesinde 7 farklı çeşit peynir üreten Urhan, ürün gamını genişletmek için yurt dışında eğitimlere gitmeyi sürdürüyor.

MERAKLA BAŞLADI, MESLEĞİ OLDU

40'lı yaşlarına kadar ev kadını olduğunu dile getiren Canan Urhan, "2005 yılında oğlum Fransa'da üniversiteye başladı. Onu ziyarete gittiğimde Fransızca öğrenmem gerektiğini düşünmüştüm. Carol ismindeki komşumuzla konuşma pratiği yapabilmek için peynir atölyesine gidiyordum. Türk kadınları olarak mutfağa hep çok meraklıyız. Ona birçok soru sorduğum için 'Çok meraklısın, bunu kendi ülkende yapmak istemez misin, seni bir okula yönlendireyim' dedi. Hikayem öyle başladı" dedi.

İZMİR'DE KÜÇÜK BİR İŞLETME KURDU

Fransızcasını belli bir seviyeye getirdikten sonra peynir yapım teknikleri üzerine eğitim aldığını aktaran Urhan, "Eğitimler pratik olmadan hiçbir işe yaramıyordu. Stajlara gitmeye başladım. Fransa'nın birçok bölgesinde peynir yapan küçük atölyelerle bağlantı kurdum. Teknikleri ilerletmek için çok farklı bölgeleri ziyarete gittim. 2009 yılında Türkiye'ye döndüm. İzmir'in Menemen ilçesi Emiralem köyünde küçük bir işletme kurdum" diye konuştu.

'TÜRK PEYNİRLERİNE ANLAM KATTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'

Emiralem köyünün asıl isminin 'Miralem' olduğunu, bu nedenle marka ismini 'Miralem' olarak seçtiğini vurgulayan Urhan, "Köyümüzün ismiyle anılan bir marka seçmek istedim. Daha sonra çeşit çeşit peynirler ürettik. Her bir peynire kendi çocuklarımıza isim verir gibi isimler koyduk. Bazen çok sevdiğimiz dostlarımızın çocuklarının, bazen hatırası olan isimleri seçtik. Tamamen kendimize özel peynirler yapıyoruz. 'Fransa, İtalya, Hollanda peynirleri mi?' diye soruyorlar, hiçbiri değil. Ürettiklerimiz yüzde 100 Türk peynirleri. Teknik olarak Avrupa peynirlerinin yapım tekniklerini kullanıyoruz. Fakat Türk damak zevkine uyarlayıp, kendi ağız tadımıza göre peynirler üretiyoruz. Toplamda 7 çeşit peynir üretiyoruz. Ürün gamını geliştirmek istiyorum. Bu sebeple eğitimlere gitmeye devam ediyorum. Daha çok Fransa'ya eğitime gidiyorum çünkü oğlum orada. İtalyan peynirlerini de tanıyıp, onların da tekniklerini Türk damak zevkine uyarlamayı çok arzu ediyorum. Türk peynirlerine anlam kattığımı düşünüyorum" dedi.

'EN ÇOK TÜRKİYE'DE YAŞAYAN FRANSIZLAR TERCİH EDİYOR'

Urhan, "Bu işe başlarken hedefim; çok büyük değildi, ufak ufak bir şeyler yapmaktı. Ancak beğenildi, ilgi gördü bu da bana cesaret verdi. Kendi ülkemde özel bir ürün yapmaktan çok mutlu oluyorum. Bu ürünü yurt dışına taşımayı ve Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmayı çok arzu ederim. Ürünlerimizi tercih eden kişilerin yüzde 50'si yabancı. Peynirlerimizi en çok Türkiye'de yaşayan Fransızlar tercih ediyor. 'Senin sayende aradığımız lezzeti buluyoruz' diyorlar. Yılbaşında kendi ülkelerine giderken ailelerine benim peynirlerimi hediye götürüyorlar. Çünkü aileleri 'o peynirlerden getirir misin?' diyorlarmış. Bu çok mutluluk verici" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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