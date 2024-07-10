CANiK ve SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz'u değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CANiK ve SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz'u değerlendirdi

CANiK ve SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz\'u değerlendirdi

Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Aral, Türk milletinin demokrasiye sahip çıkma kararlılığına vurgu yaparak, yurt savunması için en iyisini yapmanın ve yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlamanın önemli hedefler olduğunu belirtti.

10.07.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CANiK'in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Aral mesajında, Türk milletinin demokrasiye sahip çıkma kararlılığına vurgu yaptı ve bu motivasyonla yurt savunması için en iyisini yaparak, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkıyı artırmanın en önemli hedefleri olduğunu belirtti.

Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde demokrasisini ve bağımsızlığını savunduğu bir destan olarak tarihte yerini aldı. Milletimiz, vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını tüm dünyaya gösterdi. Bu önemli günde, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarımızın anısını yaşatmak ve ülkemizin bağımsızlığını korumak hepimizin görevidir.

CANiK ve SYS Grup şirketleri olarak, milli savunma sanayimizin gelişmesine ve ülkemizin güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin önemini anladığımız bu dönemde, teknolojik altyapımızı güçlendirerek kabiliyetlerimizi artırıyoruz. CANiK başta olmak üzere grup şirketlerimiz, stratejimiz doğrultusunda gelişim ve başarılarını sürdürüyor. Bu topraklarda doğup gelişen bir sanayi kuruluşu olarak, devletimizin liderliğinde ülkemizin yürüyüşüne omuz vermeye devam edeceğiz. Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak en önemli hedefimizdir.

15 Temmuz'un yıl dönümünde, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha hatırlıyor ve demokrasimizin önemini vurguluyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Vatan sevgisi ve milletimizin bağımsızlığına olan inancımızla, geleceğe umutla bakıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

Kaynak: DHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Samsun, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CANiK ve SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz'u değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:27:43. #1.13#
SON DAKİKA: CANiK ve SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz'u değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement