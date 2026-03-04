Çankaya Atatürk Sanat Merkezi'nde Mart Ayı Etkinlikleri Başladı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin kültür ve sanat yaşamına kazandırdığı Atatürk Sanat Merkezi, Mart 2026'da tiyatro, opera, konser ve stand-up gösterilerinden oluşan programla Başkentli sanatseverleri ağırlayacak.
Çankaya Belediyesi'nin kültür ve sanat yaşamına kazandırdığı Atatürk Sanat Merkezi, Mart 2026 programını açıkladı. Merkezde tiyatrodan operaya, konserden stand-up gösterilerine uzanan etkinlikler, mart ayı boyunca Mavi Salon ve Kırmızı Salon'da izleyiciyle buluşacak.
Ankara Devlet Tiyatroları ve Ankara Devlet Opera ve Balesi, mart ayında birbirinden değerli yapımları Atatürk Sanat Merkezi sahnesine taşıyor. Bu etkinliklerin biletleri, 'operabale.gov.tr' ve 'devtiyatro.gov.tr' adreslerinden temin edilebilecek.
Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenecek oyunlar:
3 – 4 – 5 Mart 20.00 | Mavi Salon: Son İnsan
10 – 11 – 12 – 13 Mart 20.00 | Mavi Salon: Esaretin Bedeli
17 – 18 – 19 Mart 20.00 | Kırmızı Salon: Devlet Ana
17 – 18 – 19 Mart 20.00 | Mavi Salon: Bu da Geçer Yahu
24 Mart 13.00/ 25 Mart 11.00 ve 13.00 | Mavi Salon: Karga ile Ayı ya da Güneş Herkes İçin Parlar
31 Mart 20.00 | Mavi Salon: Sen de Gitme Triyandafilis
Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek etkinlikler:
11 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Hikayeleriyle Operaların Kadın Kahramanları
26 Mart 20.00 | Kırmızı Salon: Arşın Mal Alan
12 Mart Perşembe 20.30 | Kırmızı Salon: Türk Dünyasında Hikmet – Ramazan Özel Konseri
Mart ayında Çankaya Belediyesi etkinlikleri ile özel tiyatro yapımları da Atatürk Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Etkinlik biletleri, 'bubilet.com.tr' ve 'biletinial.com' üzerinden temin edilecek. Program şöyle:
4 Mart 21.00 | Kırmızı Salon: Metot
6 Mart 20.00 | Mavi Salon: Edip Akbayram Anma Konseri (Ücretsiz, koltuk sayısı ile sınırlı)
7 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: İlker Ayrık'la Gerçekler Acıdır
8 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Tahsin Hasoğlu Stand-Up
9 Mart 20.00 | Kırmızı Salon: Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler
15 Mart 16.00 | Mavi Salon: Memleket Kumaşı
16 Mart 20.00 | Mavi Salon: Semt Tiyatroları – Ferhad ile Şirin (Ücretsiz, koltuk sayısı ile sınırlı)
16 Mart 20.00 | Kırmızı Salon: Mutlu Aile Tablosu
23 Mart 20.00 | Mavi Salon: Shirley Valentine
24 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Bu Hikaye Senden Uzun Osman
28 Mart 20.00 | Mavi Salon: Uykusuz Bir Rüya, Salim
28 Mart 20.00 | Kırmızı Salon: Aşk Reyonu
30 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Alevli Günler
31 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Seyfi Bey
13 Mart 21.00 | Kırmızı Salon: Şimdi 90'lar Konseri
14 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Altın Yılların Şarkıları Konseri – Özel Seçki
29 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Üç Can Bir Dem
