Çankaya Atatürk Sanat Merkezi'nde Mart Ayı Etkinlikleri Başladı

Çankaya Belediyesi'nin kültür ve sanat yaşamına kazandırdığı Atatürk Sanat Merkezi, Mart 2026 programını açıkladı. Merkezde tiyatrodan operaya, konserden stand-up gösterilerine uzanan etkinlikler, mart ayı boyunca Mavi Salon ve Kırmızı Salon'da izleyiciyle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatroları ve Ankara Devlet Opera ve Balesi, mart ayında birbirinden değerli yapımları Atatürk Sanat Merkezi sahnesine taşıyor. Bu etkinliklerin biletleri, 'operabale.gov.tr' ve 'devtiyatro.gov.tr' adreslerinden temin edilebilecek.

Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenecek oyunlar:

3 – 4 – 5 Mart 20.00 | Mavi Salon: Son İnsan

10 – 11 – 12 – 13 Mart 20.00 | Mavi Salon: Esaretin Bedeli

17 – 18 – 19 Mart 20.00 | Kırmızı Salon: Devlet Ana

17 – 18 – 19 Mart 20.00 | Mavi Salon: Bu da Geçer Yahu

24 Mart 13.00/ 25 Mart 11.00 ve 13.00 | Mavi Salon: Karga ile Ayı ya da Güneş Herkes İçin Parlar

31 Mart 20.00 | Mavi Salon: Sen de Gitme Triyandafilis

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek etkinlikler:

11 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Hikayeleriyle Operaların Kadın Kahramanları

26 Mart 20.00 | Kırmızı Salon: Arşın Mal Alan

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser:

12 Mart Perşembe 20.30 | Kırmızı Salon: Türk Dünyasında Hikmet – Ramazan Özel Konseri

Çankaya Belediyesi etkinlikleri ve özel yapımlar

Mart ayında Çankaya Belediyesi etkinlikleri ile özel tiyatro yapımları da Atatürk Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Etkinlik biletleri, 'bubilet.com.tr' ve 'biletinial.com' üzerinden temin edilecek. Program şöyle:

Tiyatro ve gösteriler

4 Mart 21.00 | Kırmızı Salon: Metot

6 Mart 20.00 | Mavi Salon: Edip Akbayram Anma Konseri (Ücretsiz, koltuk sayısı ile sınırlı)

7 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: İlker Ayrık'la Gerçekler Acıdır

8 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Tahsin Hasoğlu Stand-Up

9 Mart 20.00 | Kırmızı Salon: Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler

15 Mart 16.00 | Mavi Salon: Memleket Kumaşı

16 Mart 20.00 | Mavi Salon: Semt Tiyatroları – Ferhad ile Şirin (Ücretsiz, koltuk sayısı ile sınırlı)

16 Mart 20.00 | Kırmızı Salon: Mutlu Aile Tablosu

23 Mart 20.00 | Mavi Salon: Shirley Valentine

24 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Bu Hikaye Senden Uzun Osman

28 Mart 20.00 | Mavi Salon: Uykusuz Bir Rüya, Salim

28 Mart 20.00 | Kırmızı Salon: Aşk Reyonu

30 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Alevli Günler

31 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Seyfi Bey

Konserler

13 Mart 21.00 | Kırmızı Salon: Şimdi 90'lar Konseri

14 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Altın Yılların Şarkıları Konseri – Özel Seçki

29 Mart 20.30 | Kırmızı Salon: Üç Can Bir Dem