Çankaya Belediyesi Haziran Ayında Sanat Dolu Etkinlikler Düzenliyor

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, haziran ayı boyunca yedi sergi, dokuz tiyatro oyunu, dört konser ve belgesel gösterimlerinin yanı sıra Dünya Müzik Günü etkinlikleriyle sanatseverleri ağırlayacak.

Çankaya Belediyesi'nin kültür ve sanat merkezleri, haziran ayında tiyatrodan sergiye, konserden belgesel gösterimlerine uzanan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin sergisi, 3 Haziran'a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Ressam ve akademisyen Arzu Eş'in "Kendini Doğuran Soğuk" isimli sergisi, 15 Haziran'a kadar Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde Başkentlilerinin ziyaretine açık olacak.

AOÇ'nin 100. yılı sergisi 30 Haziran'a kadar sürecek

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluşunun 100. yılı kapsamında Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Zeki Kamil Ülkenli'nin küratörlüğünde düzenlenen "Zamanın Ötesinde Bir Vizyon: Atatürk Orman Çiftliği 100 Yaşında Sergisi" de 21 Mayıs ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde Başkentliler buluşmaya devam edecek.

"40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra" sahnelenecek

Çağdaş Sanatlar Merkezi, 16 Haziran'da Çankaya Belediyesi Yıldız Semt Tiyatrosu oyuncularına kapılarını açacak. Yönetmen Doğan Güneş tarafından sahnelenen "40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra" sanatseverlerle buluşacak. "3 Devekuşu Kabare" skeci ve Aziz Nesin öyküsünden uyarlanan oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

Çankaya'da Dünya Müzik Günü

Çankaya'da 21 Haziran Dünya Müzik Günü ise iki büyük konserle kutlanacak. İlk olarak 20 Haziran'da bu yıl ilki gerçekleştirecek "Uluslararası Dünya Müzik Kültürleri Buluşması Konseri" Başkentli müzikseverlerle buluşacak. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin düzenleyeceği konserde, sekiz ayrı ülkenin müzikleri ve sanatçıları Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir araya gelecek.

21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde ise Çankaya Belediyesi ve Polonya Büyükelçiliği iş birliği ile Polonya doğumlu İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçı Monika Bulanda, Kuğulupark'ta konser verecek. Polonyalı caz davulcusu, vokalist ve söz yazarı Bulanda, beş dilde seslendirdiği kendi besteleri ve caz standartlarından oluşan özel repertuvarıyla Çankayalılara özel bir akşam yaşatacak.

Çankaya Belediyesi'nin haziran ayı kültür sanat etkinliklerinin detaylarına, 'https://kultursanat.cankaya.bel.tr/' adresinden ulaşılabilecek, 'cankayaks' Facebook, X ve Instagram sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.