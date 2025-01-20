Çankaya Belediyesi\'nden Karne Festivali

Güncel

İntihara teşebbüs eden kadın dalgıç polis tarafından kurtarıldı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı etkinliklerle dolu Karne Festivali başladı. Yetkililer, ücretsiz ve 2 Şubat'a kadar sürecek etkinliklere katılmak için kayıt yaptırılması gerektiği belirtti.

Çankaya Belediyesi'nin 2024 - 2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilerin yarıyıl tatili boyunca sanat ve eğlence dolu bir tatil geçirmeleri için hazırladığı Karne Festivali başladı. Öğrenciler, 19 Ocak'ta bir yandan Kırkkonaklar Çankaya Evi'nde başlayan Arkeolojik Kazı Atölyesi'nde bilimin renkli dünyasında keşfe çıkarken bir yandan da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Aslan Kardeş tiyatro oyunuyla keyifli vakit geçirdi.

Kırkkonaklar Çankaya Evi'nde öğrencilerin tatilde de eğlenerek öğrenmelerini amaçlandığı bir atölye gerçekleştirildi. 7-10 yaş aralığındaki çocuklar, Arkeolojik Kazı Atölyesi'nde fosilleri tanıyarak eğitime özel olarak hazırlanan kum havuzunda uygulamalı arkeolojik kazı gerçekleştirdi. Hacı Bayram Veli Antropoloji Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Özge Kahya Parıldar ve Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü doktora öğrencisi Hasan Vural tarafından verilen eğitimde çocuklar, insanlık öncesi çağlarla ilgili teorik bilgi alırken arkeolojik kazı uygulaması sırasında hem ekipmanları tanıdı hem de teknikleri öğrendi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ise öğrenciler, Aslan Kardeş tiyatro oyunuyla keyifli zaman geçirdi. Kulis Sanat Merkezi oyuncularının sahnelediği oyunu aileleriyle birlikte izleyen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı. Hayvanat bahçesinden kaçan Aslan Kardeş'in ormana geri dönebilmek için yaşadığı macera dolu serüveni anlatan tiyatro ile öğrencilere hayvan sevgisi aşılanırken canlıların doğal hayatlarında yaşamasının önemine dikkat çekildi.

2 Şubat 2025 tarihine kadar sürecek etkinliklerde çocuklar için film ve tiyatro gösterileri ile oyun ve eğitim atölyeleri; Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evleri'nde öğrencilerle buluşacak. Öğrenciler ayrıca ara tatil etkinlikleri kapsamında, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Biyosfer Müzesi ile Dijital Hayvanat Bahçesi gezilerine katılabilecek.

Tamamı ücretsiz olan atölye ve gezi programına katılacak çocuklar için etkinlik öncesi kayıt yaptırılması gerekecek.