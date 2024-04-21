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(ANKARA) Çankaya Belediyesi'nin nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Bir Antakya Anlatısı" izleyiciyle buluşurken, Fikret Otyam Sanat Merkezi de "Rota Yeniden Oluşturuluyor" sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Çankaya Belediyesi'nin nisan ayı etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede, Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Bir Antakya Anlatısı" tiyatro oyunu sahnelendi. Bilgin Neşe'nin kaleme aldığı ve Canser Dayanır tarafından sahnelenen oyun, ilçeli tiyatroseverlerden tam not aldı. Antakya'nın tarihinin, aşklarının ve kardeşlik içinde yaşamayı bilen sosyolojisinin, şiir ve müzikle harmanlanarak aktarıldığı oyunda her şeye rağmen "Geri döneceğiz!" mesajı veriliyor.

Etkinliklerin ikinci adresi ise Fikret Otyam Sanat Merkezi oldu. Merkezde, "Rota Yeniden Oluşturuluyor" sergisi görücüye çıktı. Ece Akay, Uzay Çöpü, Zeynep Karabacak, Deniz Altay Kaya, Kayahan Kaya, Şeyma Tüzül, Aykut Öz, Erinç Ulusoy, Çağıl Ömerbaş ve Evren Özesen gibi farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, 19 Mayıs'a kadar sanat tutkunlarını ağırlayacak.