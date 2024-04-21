(ANKARA) Çankaya Belediyesi'nin nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Bir Antakya Anlatısı" izleyiciyle buluşurken, Fikret Otyam Sanat Merkezi de "Rota Yeniden Oluşturuluyor" sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.
Çankaya Belediyesi'nin nisan ayı etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede, Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Bir Antakya Anlatısı" tiyatro oyunu sahnelendi. Bilgin Neşe'nin kaleme aldığı ve Canser Dayanır tarafından sahnelenen oyun, ilçeli tiyatroseverlerden tam not aldı. Antakya'nın tarihinin, aşklarının ve kardeşlik içinde yaşamayı bilen sosyolojisinin, şiir ve müzikle harmanlanarak aktarıldığı oyunda her şeye rağmen "Geri döneceğiz!" mesajı veriliyor.
Etkinliklerin ikinci adresi ise Fikret Otyam Sanat Merkezi oldu. Merkezde, "Rota Yeniden Oluşturuluyor" sergisi görücüye çıktı. Ece Akay, Uzay Çöpü, Zeynep Karabacak, Deniz Altay Kaya, Kayahan Kaya, Şeyma Tüzül, Aykut Öz, Erinç Ulusoy, Çağıl Ömerbaş ve Evren Özesen gibi farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, 19 Mayıs'a kadar sanat tutkunlarını ağırlayacak.
Son Dakika › Güncel › Çankaya Belediyesi'nin Nisan Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
Elazığ'ın Aşağı Demirtaş mevkiinde yaşayan 68 yaşındaki Birgül Kılıç'tan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde, S.Y. (40) idaresindeki otomobil, yol kenarındaki tabelaya çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte yüzlerce çocuk, 23 Nisan öncesi coşku ve heyecan yaşadı. Bilim Erzurum'da yapılan etkinlikte çocuklar eğlenceli faaliyetlere katıldı.
Çin'in ham petrol üretimi, bu yılın ilk üç ayında istikrarlı bir büyüme kaydederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 53,48 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde Çin, yüzde 0,7 artışla 137,36 milyon ton ham petrol ithal etti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Pasifik bölgesinde cepheleşmeyi kışkırtmaya yönelik herhangi bir girişimin Güney Pasifik ada ülkelerinin acil ihtiyaçlarına hizmet etmeyeceğini belirtti. Wang, Pasifik ada ülkelerinin büyük bir ülkenin arka bahçesi olmadığını ve kendi halklarının anavatanı olduğunu vurguladı. ABD'nin bölgeye nükleer denizaltılar sokma girişimlerinin Güney Pasifik Nükleer Serbest Bölge Anlaşması'nı ihlal ettiğini ve nükleer silahların yayılması konusunda ciddi risk oluşturduğunu ifade etti. Wang, bölgede cepheleşmeye yönelik her türlü kışkırtma eylemine karşı olduklarını ve bu eylemlerin Güney Pasifik ada ülkelerinin acil ihtiyaçlarına hizmet etmediğini belirtti.
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, belediyelerin borçlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını talep etti. Tanal, belediyelerde çarçur edilen, yandaşlara aktarılan ve kişisel servete dönüştürülen her kuruşun hesabının sorulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, belediyelerin borç bataklığına sürüklenmesi ve kaynakların yanlış kullanılması konusunda TBMM'nin görevini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
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