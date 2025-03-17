Çankaya'da 2. Mandolin Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen 2. Mandolin Festivali, Kuğulu Park ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleşti. Müziğin birleştirici gücünü yansıtan festivale Başkentliler büyük ilgi gösterdi.

Çankaya Belediyesi, 2. Mandolin Festivali'ni Başkentlilerle buluşturdu. Bu yıl çellist ve öğretim üyesi Şinasi Çilden anısına düzenlenen festivalde, Türkiye ve yurt dışından 21 topluluk katıldı. Festivalin ilk gününde Kuğulu Park'ta düzenlenen dinletide, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Antalya Şubesi Mandolin Topluluğu, Mandos, Ankara Çankaya Salih Alptekin Ortaokulu Mandolin Grubu ve Korosu, Polifonija String ve Mersin Mandolin Topluluğu sahne aldı. Festivalin ikinci ayağı, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Festivalin ilk gününde, Ankara Gazi Mandolin Grubu, Polifonija String, Sinop Mandolin Duo, Mersin Mandolin Topluluğu, Ankara Mandolin Duo, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İzmir Mandolin Orkestrası, Mandolinata İstanbul, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Merkez Mandolin Orkestrası, Zübeyde Kırlı-Kaan Kahraman Duo, Selim Altınok- Onur Yılmaz Mandolin Gitar İkilisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi TOBAV Mandolin Orkestrası izleyicilerle buluştu.

Festivalin ikinci gününde ise Mandos, Dönüşüm Mandolin Grubu, Esintiler Mandolin Grubu, Ankara Çankaya Salih Alptekin Ortaokulu Mandolin Grubu ve Korosu, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Antalya Şubesi Mandolin Topluluğu, Um a Trio, MNFFTS, Grup Dost Yürek, Duo Seu Bem ve MÜZED Ankara Mandolin Topluluğu sahne aldı.

Sanatseverler, festival boyunca mandolinin eşsiz tınılarıyla unutulmaz bir deneyim yaşadı.