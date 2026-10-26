Çankırı Cumhuriyet İlkokulu 1890\'dan bu yana 102 öğrenciyle eğitim veriyor

Çankırı'daki Cumhuriyet İlkokulu, geçmişiyle kentin eğitim tarihinde önemli yer tutuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Cumhuriyet İlkokulunun geçmişi anlatıldı.

Kent merkezinde "Büyük Cami" olarak da bilinen tarihi Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin yanında 1890 yılında Kız Sıbyan Mektebi olarak açılan okul, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından erkek öğrencilerin de kabul edilmeye başlanmasıyla "Sıbyan Mektebi" adını aldı.

Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924'te "Cumhuriyet İlkokulu" adıyla eğitim vermeye devam eden okul, 1974'te Alibey Mahallesi'ndeki 17 derslikli bugünkü binasına taşındı.

Eğitim sisteminde 1997'de yapılan düzenlemeyle "Cumhuriyet İlköğretim Okulu" adını alan kurumun ismi, 2012'de yeniden "Cumhuriyet İlkokulu" olarak değiştirildi.

Bugün 102 öğrenci ve 6 öğretmenin bulunduğu okulda eğitim öğretim faaliyetleri bir müdür, bir müdür yardımcısı ve diğer görevlilerle sürdürülüyor.

"Çankırı eğitimine katkı vermeye devam ediyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, AA muhabirine, Cumhuriyet İlkokulunun kentin önemli ve köklü eğitim kurumlarından olduğunu söyledi.

Okulun tarihi hakkında bilgi veren Işık, "Cumhuriyet İlkokulu, köklü tarihiyle Çankırı eğitimine katkı vermeye devam etmektedir. Okulumuz, 1890 yılında Büyük Cami olarak isimlendirdiğimiz, Çankırı'da Kanuni Sultan Süleyman Camisi olarak da bilinen caminin yanında Kız Sıbyan Mektebi olarak açılmış ve halen eğitim öğretime devam etmektedir." dedi.

Osmanlı Devleti'nde çocukların temel ve dini eğitim aldıkları okullara "sıbyan mektebi" denildiğini anlatan Işık, "Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924 yılında Cumhuriyet İlkokulu adını almış ve bu isimle eğitim öğretime devam etmiştir. 1974 yılında okulumuz buraya taşınmış ve 17 derslikle faaliyetlerini sürdürmüştür." diye konuştu.

Işık, Cumhuriyet İlkokulunun yıllarca kentin siyaset, akademi ve bilim hayatında görev üstlenen birçok ismin yetişmesine katkı sunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nurettin Ok ve Hazım Dağlı gibi Çankırı siyasetine yön veren kişilerin ilkokulu bu okulda okuduklarını biliyoruz. Daha ismini sayamadığımız birçok kişi de var ayrıca Ekrem Dımbıloğlu da ilkokulu bu okulda okudu. Öğrencilere burs veren Dımbıloğlu Vakfının kurucusunun da bu okuldan mezun olması, Cumhuriyet İlkokulunun Çankırı eğitimine ne kadar katkı sunduğunu açık ve net şekilde göstermektedir."