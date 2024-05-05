Çankırı\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına karşı basın açıklaması

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Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ateşkes sağlanması için basın açıklaması gerçekleştirildi.

İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen "Gazze'yi Unutma' adlı programda, katılımcılar ellerinde pankartlarla slogan attı.

Çankırı İHH Başkanı Hasan Kale, burada yaptığı açıklamada, 212 gündür bütün dünyanın gözleri önünde işgal çetesinin ABD'nin de desteğiyle insanlık adına ne varsa yakıp, yıkıp, tahrip ettiğini söyledi.

Buna karşı Gazze halkının dünyanın şerefini kurtarmak için varoluş mücadelesi verdiğini belirten Kale, "Bizler de bu direnişe destek vermek için 6 ayı aşkın bir süredir meydanlardayız. Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla, sloganlarımızla, açıklamalarımızla ve infaklarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz. Gazze savaşı, tüm algıları, mevcut kavramları alt üst etti ve uluslararası yapıların işlevsizliğini gün yüzüne çıkarttı. Devasa haçlı ordusu karşısında Gazze'nin her yerinde müthiş bir şekilde direnen mücahitler tüm imkansızlara ve yalnızlığa rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Onlar mücadeleleri ve ödedikleri bedeller ile örnek bir duruş sergilemeye devam ediyorlar." dedi.

Gazze'de katliam olduğunu ama aynı zamanda izzetli bir direnişin de olduğunu ifade eden Kale, şöyle konuştu:

"Kendini İslam'a ve Mescidi Aksa'ya adamış Gazze halkına buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sizin izzetli duruşunuz tüm dünyayı hayran bırakıyor. Zalim Siyonistler yaptıklarının hesabını verecek ve cehenneme sürülecek. Sizler ise bu ödediğiniz bedel karşısında cennetin en güzel makamlarında ağırlanacaksınız inşallah. Çankırı Karatekin parkından tekrar yüksek sesle ifade ediyoruz ki Mescid-i Aksa, Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz. Aksa Tufanı, İslam coğrafyasının özgürlük hikayesidir. Bu hikayenin bütün kahramanlarını buradan bir kez daha selamlıyoruz."