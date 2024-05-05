Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı basın açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı basın açıklaması

Çankırı\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına karşı basın açıklaması

Çankırı'da İHH İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ateşkes sağlanması talep edildi. Programda katılımcılar sloganlar atarak desteklerini gösterdi. İHH Başkanı Hasan Kale, Gazze halkının varoluş mücadelesi verdiğini ve bu direnişe destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki katliamın yanı sıra izzetli bir direnişin de olduğunu vurguladı ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

05.05.2024 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ateşkes sağlanması için basın açıklaması gerçekleştirildi.

İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen "Gazze'yi Unutma' adlı programda, katılımcılar ellerinde pankartlarla slogan attı.

Çankırı İHH Başkanı Hasan Kale, burada yaptığı açıklamada, 212 gündür bütün dünyanın gözleri önünde işgal çetesinin ABD'nin de desteğiyle insanlık adına ne varsa yakıp, yıkıp, tahrip ettiğini söyledi.

Buna karşı Gazze halkının dünyanın şerefini kurtarmak için varoluş mücadelesi verdiğini belirten Kale, "Bizler de bu direnişe destek vermek için 6 ayı aşkın bir süredir meydanlardayız. Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla, sloganlarımızla, açıklamalarımızla ve infaklarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz. Gazze savaşı, tüm algıları, mevcut kavramları alt üst etti ve uluslararası yapıların işlevsizliğini gün yüzüne çıkarttı. Devasa haçlı ordusu karşısında Gazze'nin her yerinde müthiş bir şekilde direnen mücahitler tüm imkansızlara ve yalnızlığa rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Onlar mücadeleleri ve ödedikleri bedeller ile örnek bir duruş sergilemeye devam ediyorlar." dedi.

Gazze'de katliam olduğunu ama aynı zamanda izzetli bir direnişin de olduğunu ifade eden Kale, şöyle konuştu:

"Kendini İslam'a ve Mescidi Aksa'ya adamış Gazze halkına buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sizin izzetli duruşunuz tüm dünyayı hayran bırakıyor. Zalim Siyonistler yaptıklarının hesabını verecek ve cehenneme sürülecek. Sizler ise bu ödediğiniz bedel karşısında cennetin en güzel makamlarında ağırlanacaksınız inşallah. Çankırı Karatekin parkından tekrar yüksek sesle ifade ediyoruz ki Mescid-i Aksa, Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz. Aksa Tufanı, İslam coğrafyasının özgürlük hikayesidir. Bu hikayenin bütün kahramanlarını buradan bir kez daha selamlıyoruz."

Kaynak: AA

Çankırı, İsrail, Gazze, İHH, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı basın açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 ABD, İsrail’e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu ABD, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu
19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki ofisine baskın düzenledi İsrail polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 22:28:46. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı basın açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement