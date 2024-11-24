Çankırı Valisi Taşolar'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Taşolar, mesajında, öğretmenlerin gününü en içten dileklerle kutladığını belirtti.

Mevlana'yı, Ahmet Yesevi'yi, Yunus Emre'yi, Hacı Murad-ı Veli'yi, Mimar Sinan'ı, Alparslan'ı, Emir Karatekin'i, Fatih'i, Yavuz'u, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve isimleri tarihte destanlaşan nice büyükleri yetiştirenlerin öğretmenler olduğunu aktaran Taşolar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Farkında olalım veya olmayalım, her birimizin şahsi tarihinde öğretmenlerimizin izleri bulunur. Medeniyetleri şekillendiren bireyleri yetiştiren öğretmenlerimiz, müstesna bir görevi yerine getirmektedirler. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır anlayışı ile gayret gösteren öğretmenlerimiz, yurduna, milletine, devletine ve ailesine hayırlı nesiller yetiştirmeyi amaç edinmişlerdir. Bilim ve irfan çalışmalarımızın en önemli gücü olan öğretmenlerimiz, sorumluluğu son derece ağır olan görevlerini fedakarlık ve sabır ile yerine getirmektedirler. Öğretmenlerimizin bu özel günü vesilesiyle, başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, kıymetli öğretmenlerimize, aileleri ve öğrencileri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum.?"