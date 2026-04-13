Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben

13.04.2026 12:35
Konuk olduğu canlı yayında Türk dış politikası ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan'ın "Yunanistan NATO üyesi... Rum Kesimi Avrupa'nın desteğini almış durumda... Askeri işbirliği arayışlarının hangi akla hizmet ettiğini stratejik olarak bana izah edemiyorlar. Bu muhtemelen sipariş üzerine yapılan bir dayatma... Burada durayım ben" diyerek bir anda frene basması dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Türk dış politikası ve dünya gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

"YERİNDE MÜDAHALELERİMİZLE BU PROJEYİ ANLATTIK"

"Özellikle Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail üçlüsünün Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi çevrelemeye yönelik veya bu izlenimi verecek bir operasyon içerisinde olması meselesi bizim çok yakın radarımızda olan bir husus" diyen Bakan Fidan, "Yani bunu da çok erken dönemlerinde açıkçası biz gördük. Hatta bu ekip, başka bölge ülkelerini de kendi ittifaklarına katmak için o dönem arayış içerisindelerdi. Bizim çok şükür yerinde müdahalelerimizle bu projeyi anlattık; sonuçta olay kaldı İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan'a" ifadelerine yer verdi. 

"YAPTIKLARI İŞ BİRLİĞİ DAHA FAZLA GÜVEN GETİRMİYOR"

Açıklamalarının devamında Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik eleştirilerine devam eden Bakan Fidan, "Şimdi tabii Yunanistan'ın burada çok riskli politikalar izlediğini de görüyoruz. Yani Avrupa'da hiçbir ülkenin takip etmediği türden politikaları Yunanistan'ın burada tek başına takip etme arayışında da çok ilginç hususlar var. Yani buna aslında biraz daha yakından bakmak gerekir; belki başka bir zaman bunu konuşuruz. Kıbrıs Rum kesimi; oradaki tabii politika yönetim, ne kadar yanlış politikalar peşinde olduğu aslında bu savaşta da ortaya çıktı. Yaptıkları iş birlikleri daha fazla güven getirmiyor. Daha fazla güvensizlik getiriyor, daha fazla sorun getiriyor, daha fazla savaşı getiriyor. Biz onlara söyledik. Yani Yunanlara da söyledik, onlar üzerinden Rum kesimine de söyledik. Yani bu politika tarzı size daha fazla güvenlik getirmeyecek. Çatışmaların içerisine çekileceksiniz" dedi.

YAYINDA BİR ANDA FRENE BASTI 

Yunanistan'ın ANTO üyesi olduğunu ve Rum Kesimi'nin ise Avrupa'nın desteğini arkasına aldığını vurgulayan Bakan Fidan'ın "Askeri işbirliği arayışlarının hangi akla hizmet ettiğini stratejik olarak bana izah edemiyorlar. Bu muhtemelen sipariş üzerine yapılan bir dayatma... Burada durayım ben" diyerek bir anda frene basması dikkat çekti.

    Yorumlar (1)

  • Adam Adam:
    Lobilerin etkisi ile sipariş ABD'den diyor. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
