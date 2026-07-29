Canlı yayında olay sözler: Ortalık bir anda karıştı! "Geri zekalı, aptal" - Son Dakika
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Canlı yayında olay sözler: Ortalık bir anda karıştı! "Geri zekalı, aptal"

Canlı yayında olay sözler: Ortalık bir anda karıştı! "Geri zekalı, aptal"
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Sözcü TV'de "Sözcü Masası" adıyla yayınlanan sabah programında konuklar birbirine girdi. Gazeteci Can Özçelik ile ekonomi yorumcusu Selçuk Geçer, birbirlerinin yorumlarına tahammül edemeyince stüdyoda gergin anlar yaşandı. Tartışma sırasında Geçer, Özçelik'e "Kalk git" dedi. Bunun üzerine yayını terk eden Özçelik, yaka mikrofonu açıkken, Geçer'e, "Çok büyük saygısızsın. Terbiyesiz, terbiyesiz adam. Geri zekalı, aptal" dedi.

Sözcü TV'de "Sözcü Masası" adıyla yayınlanan sabah programına konuk olan gazeteci Can Özçelik ile ekonomi yorumcusu Selçuk Geçer, birbirlerinin yorumlarına tahammül edemeyince stüdyoda gergin anlar yaşandı. Tartışma sırasında Geçer, Özçelik'e "Kalk git" diyerek yayından kovdu. Yayını terk eden Özçelik, yaka mikrofonu açıkken, Geçer'e, "Çok büyük saygısızsın. Terbiyesiz, terbiyesiz adam. Geri zekalı, aptal" dedi.

"BENİM DE BAĞIRMAM MI LAZIM?

Yayın esnasında seslerin yükselmesi üzerine Özçelik, "Bağırıp çağırabilirsiniz. O sizi bağlar. Ama bağırırken saygısızlık yapamazsınız. Bana dönüp saygısızlık yaparsanız ben de aynı saygısızlığı size yaparım. Bunun tartışılacak bir durumu yok...Konuşabilirsiniz. Yanlış düşünüyor olabilirim sizin açınızdan ama ben böyle düşünüyorum. E ne yapacağız şimdi. Sizin yaptığınız ekonomi yorumlarına ben de katılmıyorum. Ne yapacağız şimdi benim de bağırmam mı lazım? İşte bu saygısızlık" dedi.

Canlı yayında olay sözler: Ortalık bir anda karıştı!

"HADDİNİ BİL HADZİSLİK YAPMA"

Moderatör ise o sırada ortamın gerginliğini azaltmaya ve tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. Karşılıklı tartışma esnasında Selçuk Geçer ise "Beyefendi konuşacağınızı konuştunuz. Ben de cevap vereceğim, yok öyle ortaya konuşuyorum da yok 'manipüle ediyorsun.' Bak kardeşim...Bak kardeşim...Haddini bil, hadsizlik yapma" dedi.

"KALK GİT, BÖYLE GİDERSİN"

Can Özçelik ise bu sözler üzerine, "Ben böyle kalamam" diyerek koltuktan kalkmak üzereyken, Geçer, "Kalk git" ifadelerini kullandı. Moderatör ise o sırada Geçer'e böyle bir şey yapamayacağını söyledi.

Canlı yayında olay sözler: Ortalık bir anda karıştı!

Özçelik'in canlı yayını terk etmesi üzerine Geçer bu kez de "Böyle gidersin" dedi.

"GERİ ZEKALI, APTAL"

Özçelik, yaka mikrofonu kapanmadan önce Geçer'e, "Çok saygısızsınız. Çok büyük saygısızsın. Terbiyesiz. Terbiyesiz adam. Geri zekalı, aptal" dedi.

Canlı yayında olay sözler: Ortalık bir anda karıştı!

Moderatöre zor anlar yaşatan o anlar ise canlı yayına anbean yansıdı.

Selçuk Geçer, Sözcü TV, Ekonomi, Güncel, Sözler, Sözcü, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında olay sözler: Ortalık bir anda karıştı! 'Geri zekalı, aptal' - Son Dakika

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