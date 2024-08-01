CAPE Güney Afrika, İran\'da Heniyye suikastını kınadı

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı kınadı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Heniyye suikastına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güney Afrika hükümeti, 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü sabah erken saatlerde Tahran'da düzenlenen bir hava saldırısında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Dr. İsmail Heniyye'nin hedef alınarak öldürülmesini kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Heniyye ailesine ve Filistin halkına taziyelerin sunulduğu açıklamada, "Güney Afrika, Heniyye suikastının ve Gazze'de sivillerin sürekli hedef alınmasının tüm bölgede zaten gergin olan durumu daha da kötüleştireceğinden endişe etmektedir. Güney Afrika, kapsamlı bir soruşturmanın yürütülmesini talep etmekte ve tüm tarafları bölgede gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınmak için azami itidal göstermeye çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.

Heniyye'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve kalıcı barışın sağlanması için çalışan müzakere ekibinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güney Afrika, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırımı sona erdirmek, soykırımın cezasız kalmasına son vermek, Filistinlilere yönelik saldırganlığı sona erdirmek ve İsrail'in yasa dışı işgalini sonlandırmak için derhal harekete geçmesi gerektiği görüşünü yinelemektedir. Kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmak ortak insani görevimizdir. Yakın tarihte benzeri görülmemiş bir ölçekte ve hızda tüm bir nüfus yıkıma uğrarken, hiçbir şey sivillerin kasıtlı olarak öldürülmesini ve yaralanmasını haklı çıkaramaz. İsrail işgalinin devam etmesi, altyapının tahrip edilmesi, toplu cezalandırma ve yargısız infazların devam etmesi Orta Doğu'da barışçıl bir çözümün gerçekleşmesini çok daha zorlaştıracaktır."

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.