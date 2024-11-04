Çardak Barajı'nda Su Tutma Töreni - Son Dakika
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Çardak Barajı'nda Su Tutma Töreni

Çardak Barajı\'nda Su Tutma Töreni

Manavgat'ta inşa edilen Çardak Barajı'nda su tutma töreni yapıldı, tarım ve enerjiye katkı sağlanacak.

04.11.2024 17:59
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) koordinesinde yürütülen sulama projesi kapsamında inşa edilen Çardak Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü'nün faaliyete geçirdiği Çardak Barajı'nda su tutma töreni yapıldı. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra Antalya milletvekilleri, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'BARAJLAR, ÜLKEMİZİN SİGORTASIDIR'

Törenin açılışında yaptığı konuşmada su kaynaklarının tarım ve enerji üretimi açısından önemini söyleyen Vali Şahin, "Bu depolama tesisleri birer sigorta vazifesi görüyor. Kış boyunca suyu tutup, yazın sulama sezonunda tarımın hizmetine sunuyoruz. Bu barajlar yalnızca sulama değil, enerji için de bir pil gibi çalışıyor. Suyu muhafaza edip, ihtiyaç olduğunda elektriğe dönüştürerek hizmet veriyor. Hem yerli kaynak kullanıyoruz hem de ithal edilen gaz ve kömür gibi kaynakların zararlarına maruz kalmıyoruz. Bu tesisleri yapmazsanız şu anda yapmakta olduğumuz tarımı devam ettirme şansımız yok" dedi.

'SU KAYNAKLARIMIZIN HER DAMLASINI KORUYALIM'

Su kaynaklarının sınırlı kaynaklar olduğunu ve dikkatli kullanılması gerektiğini belirten Vali Şahin, " Türkiye, sularının büyük bölümünü enerjiye çevirmiş durumda. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapılan barajlar ve GAP Projesi ile Harran Ovası yeşillendi. Bu projeler sayesinde Türkiye tarım alanında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Ancak her şeyin netice itibarıyla bir sonu var. O yüzden her bir damla suyun değerini bilelim. Bu açıdan damlama sistemleri çok önemli. Suyumuzu ancak damla damla kullanırsak, geleceğe umutla bakabiliriz" diye konuştu.

Vali Hulusi Şahin, konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte butona basarak barajın kapaklarını su tutmak üzere kapattı.

Manavgat Çardak Barajı, 7 milyon 500 bin metreküp su depolama hacmine sahip olup, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırarak tarım arazilerini taşkın risklerine karşı koruyacak. Temelden yüksekliği 43,5 metre olan baraj, 10 bin 630 dekar araziyi sulayacak ve 6 MW kurulu güç ile yıllık 11,5 GWh enerji üretecek. Projenin ülke ekonomisine yıllık olarak 252 milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN

Kaynak: DHA

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