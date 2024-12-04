Çayırhan İşçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü Kutladı: "İstediğimizi Alıncaya Kadar Davamızdan Vazgeçmeyeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çayırhan İşçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü Kutladı: "İstediğimizi Alıncaya Kadar Davamızdan Vazgeçmeyeceğiz"

Geniş Video İzle

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan eylemi sürdüren maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası (MADEN-İŞ) Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık, “Haklı mücadelemizde istediğimizi alıncaya kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

04.12.2024 21:17  Güncelleme: 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Batuhan Dükel/ KAMERA: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA)- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan eylemi sürdüren maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası (MADEN-İŞ) Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık, "Haklı mücadelemizde istediğimizi alıncaya kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan eylemi sürdüren işçiler bugün 4 Aralık Dünya Madenciler gününü kutladı. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, MADEN-İŞ Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık ve TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, işçilerle birlikte açıklama yaptı. Talih Kocabıyık, şunları söyledi:

"4 Aralık Madenciler Günü hepimize kutlu olsun. Allah kazasız belasız çalışmalar nasip etsin. Yaklaşık 15-20 gündür haklı mücadelemiz var burada. Haklı mücadelemizde istediğimizi alıncaya kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz."

TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, "Arkadaşlar Madenciler Günümüz kutlu olsun. İnşallah kazasız, belasız bir çalışma hayatımız olur" dedi.

"Bu mücadelede sizleri desteklemekten onur duyuyoruz"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, varlık satışına karşı madencilerin eyleminde yanlarında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Değerli işçi arkadaşlarım, özelleştirmeye karşı, varlık satışına karşı verdiğiniz haklı mücadelede her daim yanınızdayız. Bu mücadelede sizleri desteklemekten onur duyuyoruz. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımı Mansur Yavaş'ın verdiği destekler ve bizler de bu konuda elimizden geldiğince mücadele noktasında, lojistik anlamda, diğer konularda bölgenin ekonomisini de düşünerek sonuna kadar yanınızdayız. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Bu vesileyle tüm madenci kardeşlerimizin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum. Özellikle iş kazalarında veya göçüklerde şehit olan madenci kardeşlerimizin ruhları şad olsun, mekanı cennet olsun."

"Sizlerin dik duruşuyla bu satış 3 ay ertelendi"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör şunları kaydetti:

"Bizler bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Yeri geldi beraber ağladık, yeri geldi beraber güldük. Bizler sizin kıymetinizi en iyi şekilde bilmeye çalışıyoruz. Termik santralin ve buradaki kömür işletmelerinin satışı biliyorsunuz 4 Aralık günü yapılacaktı. Burada sendikalarımızın ve sizlerin dik duruşuyla bu satış 3 ay ertelendi. Biz buradaki santralin satılmasını kesinlikle istemiyoruz. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Basın açıklamasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

Kaynak: ANKA

Dünya Madenciler Günü, Madenciler Günü, Yerel Haberler, Nallıhan, Çayırhan, Ekonomi, Sendika, Ankara, Aralık, Güncel, Maden, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayırhan İşçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü Kutladı: 'İstediğimizi Alıncaya Kadar Davamızdan Vazgeçmeyeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
09:17 Akaryakıta indirim yapıldı Fiyat değişikliği ekrana yansıdı Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 22:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çayırhan İşçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü Kutladı: "İstediğimizi Alıncaya Kadar Davamızdan Vazgeçmeyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.