Çayırhan Termik Santrali'nde İşçiler Özelleştirmeye Karşı Eylem Başlattı - Son Dakika
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Çayırhan Termik Santrali'nde İşçiler Özelleştirmeye Karşı Eylem Başlattı

Çayırhan Termik Santrali\'nde İşçiler Özelleştirmeye Karşı Eylem Başlattı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde maden işçileri, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine tepki göstermek için kendilerini madene kilitledi. İşçiler, özelleştirmenin durdurulmasını talep ediyor.

20.11.2024 13:18  Güncelleme: 13:22
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ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Termik Santrali'nde maden işçileri, özelleştirme kararına tepki göstermek için kendilerini madene kilitleyerek eylem başlattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı duyurusuna göre; Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahaları 4046 sayılı 'Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun' hükümleri kapsamında özelleştirilecek. Pazarlık usulüyle yapılacak ihaleye 4 Aralık 2024'e kadar teklif verilebilecek.

Santralde çalışan işçiler, özelleştirme kararına tepki gösterdi. Bu kapsamda, Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (MADEN-İŞ) çağrısıyla 31 Ekim'de Çayırhan Termik Santrali ve Linyit İşletmelerinin satışına karşı KİAŞ Kömür İşletmeleri önünde miting düzenlendi. Bugün de yaklaşık 500 maden işçisi, saat 08.00 vardiyasında madene inerek kendilerini içeriden kilitledi. Özelleştirmenin durdurulmasını isteyen işçilerin eylemi sürüyor.

MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Çayırhan'da özelleştirmeye karşı olduklarını belirterek, "Aldığımız duyumlara göre; ihale şartnamesinde madencinin kazanılmış hakları hakkında hiçbir şey yok. İçeriğini tam olarak bilemiyoruz. Ancak özelleştirmenin hem madencinin hem de bölge halkının çıkarlarına zarar vereceği aşikardır. Yarın bu satış sonrası; maliyetleri düşürmek için işçi haklarını göz ardı edebilirler. İşçileri işten çıkarabilirler, mevcut işçi sayısını azaltabilirler, yani emekçinin emeğini yok sayabilirler. Bu durum çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırırken, yerel ekonomiyi de tehdit eder. Yani bu sadece madencinin, emekçinin sorunu değil; Çayırhan'ın, Nallıhan'ın, Beypazarı'nın Ankara'nın sorunudur, Türkiye'nin sorunudur" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çayırhan Termik Santrali'nde İşçiler Özelleştirmeye Karşı Eylem Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırhan Termik Santrali'nde İşçiler Özelleştirmeye Karşı Eylem Başlattı - Son Dakika
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