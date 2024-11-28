Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine Karşı İşçilerden Direniş

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ANKARA - Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı direniş başlatan işçilerin Ankara yürüyüşünün Beypazarı ayağı sonrasında açıklama yapan Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, " Özelleştirme Dairesi 4 Mart'a ertelemiş ihaleyi. Biz bu 4 Mart'a inanmıyoruz. Bu oyalamadır, bu enerjiyi kırmaktır, bu direnişi kırmaktır. Biz bunları yutmuyoruz ve yemiyoruz. Bunu böyle bilsinler. Şimdi bu gece buradayız. Yarın sabah, hatta gece burada aranızda olacağız. Geniş katılımlı bir istişareyle durumu değerlendireceği, sabah ne yapacağımıza karar vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın, yolda bırakmayacağız sizi. Şunu unutmayan burada sizin için ölmeyi göze almış değerli arkadaşlarımız var, biz varız. Yalnız değilsiniz, mücadeleniz bizimdir. Bunu asla unutmayın" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi eylemlerini sürdürürken, yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerinin 9'uncu gününde Ankara'ya yürümeye devam ediyor. Maden İş Başkanı Nurettin Akçul, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu Ankara'ya yürüyüş başlatan maden işçileriyle Beypazarı'nda açıklama yaptı.

"Biz bu 4 Mart'a inanmıyoruz. Bu bir oyalamadır, enerjiyi kırmaktır"

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın özelleştirme ihalesinde son teklif verme süresini 4 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldığı açıklamasına tepki gösteren Akçul, şunları söyledi:

"2 aydan beri Çayırhan Termik Santral ve Maden Sahasının özelleştirilmesi gündeme geldi. Takip ettik. Sonu nereye varacak diye baktık ki ihale günü belli oldu. 4 Aralık. 4 Aralık madenciler Günü'dür. Bir de baktık lojmanları boşaltın diyorlar. Lojmanlarda oturanlara 4 aylık süre vermişler, insani değil. Bu ülkenin faydasına hiçbir düzenleme yok sözleşme şartnamesinde. Arkadaşlarımız yer altında kapanma kararı aldılar. 9'uncu gün bugün yer altında kapanmış vaziyette devam ediyorlar. Termik santraldeki arkadaşlarımız kendi başlarına mücadelelerini ayrıca verdiler. Zaman zaman madene gelip bize destek verdiler. Bugün geldiğimiz noktada bir yürüyüş düzenledik. Beypazarı'na yakın bir masefede haber geldi Özelleştirme İdaresi'nin açıklama yaptığına dair. Açıklamada 4 Mart'a ertelenmiş. Biz bu 4 Mart'a inanmıyoruz. Bu bir oyalamadır, enerjiyi kırmaktır. Bu direnişi kırmaktır. Bu gece buradayız. Gece geniş katılımlı bir toplantı yapacağız ve sabaha ne yapacağımıza karar vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Yolda bırakmayacağız sizi... Şunu unutmayın, bilin ki burada sizin için ölmeyi göze almış arkadaşlar var, biz varız. Yalnız değilsiniz, mücadeleniz bizimdir. Bunu asla unutmayın."

"Bu satış Nallıhan'ı, Çayırhan'ı ve Beypazarı'nı çok mağdur edecek"

Bu satış Nallıhan'ı, Çayırhan'ı ve Beypazarı'nı çok mağdur edeceğini belirten Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör şunları söyledi:

"Bugün burada haklı bir direniş için buradayız. Adımın birini gördük, ertelemeyi gördük. Bundan sonraki adımda bu varlık satışının sonlandırılmasıdır. Ben her yerde söylüyorum bu satışla sadece bizim işçimiz, emekçimiz mağdur olmayacak. Bu satış Nallıhan'ı, Çayırhan'ı ve Beypazarı'nı çok mağdur edecek. Biz bunu daha önce izledik. Biz buna daha önce gördük. Bundan sonra da buna izin vermeyeceğiz. Sizlerin yanındayız."

"Bundan sonraki süreçte hem mücadeleye hem müzakereye hep birlikte devam edeceğiz"

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ise şunları söyledi:

"22 kilometre yol yürüdük. Yolda bizleri destekleyen vatandaşlarımız vardı. Bu haklı mücadelemizin farkına varan herkes bize katıldı. Bugün burada Beypazarı esnafı, Nallıhanlılar, Çayırhanlılar sadece santralde çalışanlar, madende çalışanlar değil siviltoplum örgütleri tamamı burada. Bize destek oluyorlar. Bu özelleştirmenin ülkemize, çalışanlara bir faydası olmadığını söylüyorlar. Yaptığımız toplantıda karar verdik bundan sonraki süreçte hem mücadeleye hem müzakereye hep birlikte devam edeceğiz. Dayanışmanız, dayanışmamızdır. Bundan sonraki mücadeleye var mısınız? Gazanız mübarek olsun"