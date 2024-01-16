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Çayırova'da polis memurunu öldüren şüpheli müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Çayırova'da polis memurunu öldüren şüpheli müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp hafif ticari araçla çarptığı polis memuru Hıdır Canoluk'u şehit eden Onur Uçar, 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Olayın ardından kaçan Uçar, polisin çalışmasıyla yakalandı ve hakkında dava açıldı. Gebze 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tüm delillerin toplanması ve eksik husus kalmaması sebebiyle Uçar'ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Çayırova\'da polis memurunu öldüren şüpheli müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16.01.2024 - 22:27,
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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp hafif ticari araçla çarptığı polis memuru Hıdır Canoluk'u (41) şehit eden Onur Uçar, 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.

Olay, 24 Şubat 2023'te Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Onur Uçar'a 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, trafik polisi Hıdır Canoluk ile polis aracına çarpıp, kaçtı. Yaralanan Canoluk, ambulansla Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Evli ve 1 çocuk babası Canoluk, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybederek şehit oldu. Olayın ardından kaçan Onur Uçar, polisin çalışmasıyla yakalandı. Tutuklanan Uçar, hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEME, KARARINI VERDİ

Olayla ilgili Gebze 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Onur Uçar, şehit polis Canoluk'un yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, dosya kapsamında tüm delillerin toplanması ve eksik husus kalmaması sebebiyle sanık hakkında kararını verdi. Mahkeme, sanığın 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Çayırova, Gebze, Ceza, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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