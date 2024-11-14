Cazın Hafızası: Yola Çıkmak

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Beyoğlu Caz Festivali kapsamında Cevahir Akbaş küratörlüğünde hayata geçirilen "Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak" sergisi, Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluştu.

Festival kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ortaklığıyla düzenlenen sergide, Türkiye caz tarihine bir bakış sunularak, arşivlerden fotoğraflar, gazete kupürleri ve semtteki caz kültürünün gelişimini gösteren afişler yer alıyor.

Müzikal bir perspektiften Türkiye'de cazın yolculuğuna odaklanılan sergide, Türkiye'de cazın tanıtımı, kulüp kültürünün evrimi, cazda kadınların rolü, swing kültürü ve festivaller gibi birçok tema sergileniyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan küratör Cevahir Akbaş, sergide izleyiciye Türkiye'deki cazın yolculuğuna bakmayı, hangi badirelerden geçtiği ve nasıl geliştiğini göstermek istediklerini söyledi.

"Swing müziğine ayırdığımız bir bölüm var"

Akbaş, "Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak" sergisini Beyoğlu Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilme kararı alındığında "Nasıl bir sergi yapabiliriz?" sorusuyla yola çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"'Türkiye'nin caz tarihini nasıl anlatabiliriz ve bütün bu zamana kadar yapılan bu cazı, günümüze getiren şeylere nasıl saygı duyacak şekilde bir retrospektif haline getirebiliriz' dedik. Sergimizde bu anlamda birçok bölüm var. Burada Türkiye'de cazın geliştiği döneme, festivaller ve sahnelerin yaygınlaştığı bir döneme, ayrıca kadınların cazda var olduğu bir döneme şahitlik ediyoruz."

Sergide, aynı zamanda 1920'li yılların sonlarına doğru gelişmeye başlamış ve 1940'ların ortalarına kadar etkisini sürdüren caz akımı "swing"e dair bir kısım olduğuna da işaret eden Akbaş, "Kulis ve kulüp kültürünü işliyoruz. Yine yazın ayrılmaz parçası olan swing müziğine ayırdığımız bir bölüm var. Son olarak da yakın zamanda kaybettiğimiz caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay'a özel bir alan ayırdık." dedi.

"Türkiye'de yapılmış en kapsayıcı caz sergisi diyebiliriz"

Cevahir Akbaş, sergide video röportajların yer aldığını da aktararak, şunları kaydetti:

"Sergi sanırım şu an Türkiye'de yapılmış en kapsayıcı caz sergisi diyebiliriz. Bunun için birçok kişiyle görüştük. Birçok röportaj gerçekleştik. Yaklaşık 15-20 farklı arşivden materyal topladık. Biz başladığımızda elimize hiçbir şey yoktu. Kendi arşivimiz yoktu. Bütün araştırmalar yapıldı. Makaleler okundu. Belgeseller izlendi. Hikayeyi kurguladıktan sonra herkes bize arşivini açarak aslında bu serginin oluşmasına katkı sağladı diyebilirim."

Projeye son iki ay kala dahil olduğunu dile getiren Akbaş, "Sergi, uzun bir çalışmanın sonucu çok büyük bir sorumluluk. Türkiye'nin caz tarihini anlatıyoruz. Bu noktada da aslında eksik bir şey yapmak istemiyoruz. Tabii ki hatalarımız olabilir ama gerçekten özenle seçilmiş bir geceli gündüzlü mesainin sonucunda böyle bir sergi ortaya çıktı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak" sergisi, 20 Aralık'a kadar Taksim Sanat'ta ziyarete açık olacak.