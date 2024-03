Çekmeköy-Samandıra Metro Hattı Açışında Konuşan İmamoğlu\'ndan İktidara: "Hükümet, İlçe Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi Sizdeydi.

Güncel

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT GÖKBULUT

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabı olan, 4 istasyondan oluşan 6,5 kilometrelik Çekmeköy- Samandıra metro hattını, CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı bir törenle açtı. "2017'nin başında sözleşmesi imzalanmış olan bu projeyi, sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz" sorusunu yönelten İmamoğlu, "16 milyon İstanbullu, bunun sebebini bilmek zorundadır. Bir metro projesinin durdurulması, normal bir şey değil. İzah edilmesi, sorgulanması gereken konudur. 5 yılda, 10 metro hattı yaptık biz; bir tanesine bir gün bile 'stop' demedik. 5 yıl boyunca hepsine tam yol ileri dedik. Hiç durdurmadık. Ama onlar, hükümet kendilerinde… Hani diyor ya, 'Hükümet bizde, yerel yönetim bizde olursa hizmet gelir.' Hükümet kendilerinde, ilçe belediyeleri kendilerinde, Büyükşehir Belediyesi kendilerinde, ama stop ettiniz 10 metronun hepsini" dedi.

İBB verilerine göre, Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının yapımına Mayıs 2017'de başladı. Proje, yapımına başlandıktan sadece 7 ay sonra, 29 Aralık 2017'de durduruldu. İnşaata, Mart 2018'de tekrar başlandı. Ancak, önceki İBB yönetimi tarafından hak ediş ödemelerinin yapılamaması nedeniyle, şantiye alanı, o güne dek yüzde 4'lük bir ilerleme sağlanmışken, Ekim 2018'de sessizliğe gömüldü. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, Ekim 2019'da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank'tan 110.000.000 Euro'luk kredi sağlayarak, hattın yeniden imalatına başladı. İmamoğlu, Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabında gerçekleştirilen test sürüşüne geçtiğimiz 26 Ocak'ta tanıklık etti. Çekmeköy- Samandıra Merkez arası 6,5 km ve 4 istasyondan oluşan 1.Etabı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li yöneticilerin katılımıyla düzenlenen halk buluşmasının ardından bugün açıldı.

"16 MİLYON İSTANBULLU ADINA BİR SORU SORMAK İSTERİM: 2017 yılında sözleşmesini imzalayarak süreci başlatan, bizden önceki İBB yönetimidir, bu doğru" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"Onlar işi başlattılar, ihaleyi yaptılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Ama kendilerine, 16 milyon İstanbullu adına bir soru da sormak isterim. Öyle işi oraya buraya çevirip, evirip, başka bir yere taşımanın bir anlamı yok. Bakın; 2017'nin başında sözleşmesi imzalanmış olan bu projeyi, sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz? 16 milyon İstanbullu, bunun sebebini bilmek zorundadır. Bir metro projesini başlatıyorsunuz, yüzde 4 seviyesi… yüzde 4 nedir biliyor musunuz? Birkaç tane şaft açmaktır. Şantiye kurmaktır. ve ondan sonra da hatırlayın, o dönem rahmetli Kadir Topbaş'ı görevden aldılar. Öyle rahmetli Topbaş'a bugün şirinlik yapıp, 'Kadir abi' diyenler, ellerini sıkmadılar, ben biliyorum. Ellerini sıkmadılar.

BİR METRO PROJESİNİN DURDURULMASI, İZAH EDİLMESİ, SORGULANMASI GEREKEN KONUDUR: Onlar, öyle işine geldi mi şirinlik yaparlar, işine gelmedi mi var ya; topyekun sırtlarını dönerler. Bir işarete bakar biliyorsunuz değil mi? Bir işaret. Yat, yat; kalk, kalk. Böyle. Yaşadım kardeşim. Şimdi; 8 ay sonra durdurdunuz. 16 milyon İstanbullu bunun sebebini öğrenecek. Biliyor zaten. Onun için bir metro projesinin durdurulması, normal bir şey değil. İzah edilmesi, sorgulanması gereken konudur. 5 yılda, 10 metro hattı yaptık biz. Sizleri temin ediyorum benim güzel hemşehrilerim, bir tanesine bir gün bile 'stop' demedik. 5 yıl boyunca hepsine tam yol ileri dedik. Hiç durdurmadık. Ama onlar, hükümet kendilerinde… Hani diyor ya, 'Hükümet bizde, yerel yönetim bizde olursa hizmet gelir.' Hükümet kendilerinde, ilçe belediyeleri kendilerinde, Büyükşehir Belediyesi kendilerinde, ama stop ettiniz, 10 metronun hepsini stop ettiniz"

İmamoğlu'nun konuşmasının bu noktasında, elinde Kur'an-ı Kerim bulunan yaş almış bir kadın vatandaş, İmamoğlu'na "Başkanım bakar mısınız elimde Kur'an-ı Kerim var..." diyerek provokasyon girişiminde bulundu. Alanı dolduran vatandaşların tepkisini dindiren ve sakin olmaya davet eden İmamoğlu şöyle tepki gösterdi:

"ELİNE YÜCE KURAN'I ALIP, ONUNLA SİYASET YAPANI ALLAH ISLAH ETSİN: Bana hediye etmek istersen alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Tamam. Sakin, sakin. Ablamız, aldanmış bir ablamız. Ablamız aldanmış bir ablamız. Sakin, sakin. Elinde Kur'an-ı Kerim'le iftira atmak, günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Allah ona yardım etsin. Mübarek Ramazan ayında, Allah ona yardım etsin. Sakin, sakin, sakin. Şimdi bu arkadaşlar, bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Eline Yüce Kuran'ı alıp, onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin. Ama onlar aldanmış. Biz onları da kurtaracağız, onları da. Bu millet onları da kurtaracak. Onlar aldanmış zavallılar. Allah yardım etsin ona ne diyeyim.

İBB'NİN YÜKLENİCİLERİNE, BİZ GELDİĞİMİZDE TAM 70 MİLYON EURO BORCU VARDI: İmamoğlu, "10 metro inşaatı, 2017-19 yılları arasında, farklı zaman dilimlerinde durduruldu. Bitirdiğimiz her metro projesine, 'Biz başlattık' diye sahip çıkıyorlar. Gerçeğin tamamını söylemiyorlar. 'Doğru, biz başlattık, ama kısa süre sonra hepsinin kapısına kilit vurduk' diyemiyorlar. Bakın; biz göreve gelene kadar, metro inşaatlarında çalışma varmış gibi bir izlenim vermeye çalışıyorlar. Yalancının, pişkinliğin bu kadarına, İstanbulluya yapılan bu büyük haksızlığa siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu işin sahibi, buraya harcanan her kuruşun, her paranın sahibi olarak, sandıkta ceza keseceksiniz, ceza. Bakın; böyle sorumsuz, böyle iş bilmez, böyle had bilmez bir akla, İstanbul bir daha teslim edilemez" diye konuştu.

Başlatılıp durdurulan çoğu metronun projesinin dahi bulunmadığına dikkat çeken İmamoğlu bu konuda da "Bazılarında sadece ihale vardı biliyor musunuz? Başka hiçbir şey yoktu. Şantiye bile yoktu. Bakın hiçbirinin finansal altyapısı oluşturulamamıştı. İBB'nin yüklenicilerine, biz geldiğimizde tam 70 milyon Euro borcu vardı. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve diğer hatlar, işte bu yüzden durdurulmuştu. Belediyenin, metro yapımı için ödeyecek 5 kuruş parası bile yoktu. İBB'nin metro bütçesi iflas etmişti" dedi.

VATANDAŞTAN GİZLEYİP, ALGI YAPMAYA ÇALIŞTIKLARI GERÇEK BUDUR: İşte söylemedikleri, ısrarla vatandaştan gizleyip, algı yapmaya çalıştıkları gerçek budur" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"İşin bir başka yönü daha var. Bir başka ürkütücü yönü daha var. Yarım bıraktıları, böyle apar topar terk edilen şantiyelerde, ne yazık ki bu projenin tünelleri çökme riskiyle karşı karşıyaydı. Çünkü açılan birçok tünelin betonla güçlendirilme işlemleri bile yapılmamıştı. Bu durumda olan 40'a yakın tünel vardı İstanbul'da. Arkadaşlarım, bunların her birisini tespit etmişti. Her an çökme riski taşıyan 40 tünelle işleri paydos edip, ortadan kayboldular. ve yüklenicileri, şantiyeleriyle baş başa bıraktılar. Biz geldik… Bütün finansman sorunlarını biz çözdük, biz. Bütün mühendislik eksikliklerini, proje gruplarıyla, yüklenicilerle oturup, aynı masada birlikte çözdük, giderdik. ve aynı anda 10 metro hattı inşaatını gururla paylaştık, gururla.

BİZİM YAPTIĞIMIZ 65 KİLOMETREYİ, SÖZÜM ONA 8 KİLOMETRE GİBİ GÖSTERME TELAŞINA DÜŞTÜLER: 10 metro inşaatına başladığımız süreçte İBB Meclisi ve imza yetkisi olan bakanlıklar tarafından engellendik. Aynı zamanda kötü bir ekonomi yönetimi sergilediler ve metro maliyetlerinin korkunç biçimde artmasına, bu ülkede yol açtılar. Sade metro değil. Şu yapılan binalar bile, herkesin işi gücü bile, en az 6-7 kat, 8 kat daha maliyetli. Ne oldu? Herkes daha pahalıya mal etti. Ama bütün bunlara rağmen, 5 yıldan kısa sürede, 65 kilometre raylı sistem hattını, bugünkü dahil, pazartesi açacağımız dahil, 62 istasyonunu da tamamlayıp, Allah'ıma bin şükür, milletimin hizmetine açmaktan, arkadaşlarımla birlikte büyük gurur duyuyoruz. Metro finansmanını beceremedikleri için, başlattıkları metroları yine kendi elleriyle durduranlar, şimdi bizim yaptığımız 65 kilometreyi, sözüm ona 8 kilometre gibi gösterme telaşına düştüler. Pardon! Niye biliyor musunuz? Ben, 2019'da ne dedim? Hani bunlar, o zaman da biliyorsunuz yalan konuştular. 'Çaldılar' dediler. 'Hırsız' dediler. 'Sandıklarda 700 tane terörist tespit ettik' dediler. Hani? O yalana bile, aynen az önceki ablamız gibi aldananlar, buna inandı. Ama milletin çoğu inanmadı.

BU UTANÇ MADALYASI, ONLARIN BOĞAZINDAN HİÇ İNMEYECEK: Ardından bir 18 gün görev yaptık. Sonra biliyorsunuz, seçimi iptal ettiler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu utanç madalyası, onların boğazından hiç inmeyecek. O seçimi iptal ettiler; size ne demiştim bu meydanlarda, hatırlayın? Dedim ki sevgili hemşehrilerim, '18 günde ben bunları deli ettim ya, göreceksiniz 5 yılda çıldıracaklar, çıldıracaklar. Öyle çalışacağız ki, çıldıracaklar' demiştim. Onun için çıldırdılar. '65 kilometreyi, 8 kilometre nasıl gösteririz' telaşına düştüler. Çünkü bizim 5 yılda yaptığımız metro, onların 25 yılda yaptığının yarısından daha fazla. Onun için katlanamıyorlar. Çocukları bile güldürecek şekilde, 8 adım atıp… Yok, yuhalamayın, gülün. Vallahi gülün. Yoksa 31 Mart'ı da çıkaramayacak. Yani 8 adım atıp, 8 kilometreyi, 'İşte bu kadar metro yapıldı' diye anlatmaya çalışıyorlar. Halbuki biz, 5 yılda 65 kilometre metro yapmakla kalmadık.

6-7 SENEDE YAPTIKLARI İŞİN PARASINI, BİZDEN 10 AYDA ALDILAR: Bir de ne yaptılar biliyor musunuz bunlar? Bunlar Ekrem İmamoğlu'nu açılışa bile davet etmeyip, apar topar bir Sabiha Gökçen hattı açtılar. Hatırlıyor musunuz? Ondan sonra Kayaşehir-Başakşehir metrosunu da açtılar. 5,5 milyar lirayı bizim kasamızdan, geçmişte 16-17 yılda aldıkları parayı, 10 ayda tahsil ettiler biliyor musunuz? Yani bir de bunun parasını ödedik. Şimdi, hani bizde bir laf vardır: Parayı veren, düdüğü çalar. Doğru mu? E o zaman onu da biz yaptık. Vallahi parasını aldılar bizden. 6-7 senede yaptıkları işin parasını, bizden 10 ayda aldılar. Önemli değil. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ne kadar siyasi propaganda yaparsa yapsınlar on altı milyon İstanbullunun parasıyla onlar ödendi. 9 senede yaptıkları Bakırköy-Kirazlı hattının parasını da aynı şekilde bizden alacaklar.

UTANMA HİSLERİ YERİNE GELSİN DİYE DE DUA EDECEĞİM: Bizim finansman ve yönetim becerimiz ve iş ahlakımız sayesinde, bir zorluk yaşamadan bu süreci, zor koşullar altında yönettik. Büyük emek verdik. Ama bizim işimizde ne var biliyor musunuz? Gayret ve adalet var. Onun için bereket var, bereket. İstanbul'un metro bütçesini iflas ettirenlere, bu şehrin kaynaklarını bir avuç insana aktaranlara, Allah akıl, fikir versin. Her zaman bunlar için dua edeceğim. Bakalım, tutana kadar. Yapacak bir şey yok. Utanma hisleri yerine gelsin diye de dua edeceğim. Bizim açlığımız 62 yeni istasyonu kullanarak işine, gücüne giden İstanbullulardan bunlar utanır inşallah. 5 yıldır yer altında canla başla çalışan, bu işte üreten o emekçi kardeşlerimin hakkını yiyorlar. En azından metro çalışanlardan utansınlar. Bu yalana, inşallah son verirler. İnşallah teşekkür ederler. Ama olsun, biz onlara bakmıyoruz. Biz kime bakıyoruz biliyor musunuz? Onlar dönüp bir kişiye bakarlar. Biz dönüp milletimize bakıyoruz kardeşim.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK METRO ATILIMINI BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK: Türkiye tarihinin en büyük metro atılımını biz gerçekleştirdik, biz. İnşallah 'metro fatihi' olmaya devam edeceğiz. Ama sadece metro yapmadık. Açtığımız istasyonlardan Meclis İstasyonu'nda ne açıyoruz? Bir tane daha kreş açıyoruz bu açılışla beraber. Hayırlı olsun. Sarıgazi İstasyonu'nda da ne açıyoruz? Kent Lokantası açıyoruz. Hayırlı olsun. İstanbul'a yeni yeşil alanlar da kazandırmaya devam ediyoruz. Sosyal destekleri arttırmaya devam ediyoruz. Altyapı yatırımlarını güçlü bir şekilde yürütüyoruz. Eğitim, kültür yatırımları tarihinin en üst seviyesine ulaştı. Çok daha fazlasını başaracağız. Daha bugün, buraya gelmeden Ayazma Deresi'ndeki yaşam vadisini gezdim. Tam iki yüz bin metrekare. O da Sancaktepe'ye hayırlı olsun. Sizden daha güçlü işler yapmak içim yetki istiyoruz. Yıllarca İstanbul'un bütçesini israfla, ihanetle çarçur edenleri bu tarihi ve önemli seçimde, o düşünceyi sizlerin gücüyle tarihe gömmek istiyoruz.

ONLARA HADLERİNİ, MİLLETİN OYLARIYLA BİLDİRİN İSTİYORUZ: Bakın; vatandaşı yalanla, iftirayla, kurguyla, kumpasla kandıran, az önce yapılan iftira gibi işlerle kendilerini görevli kabul eden o aklı, bu seçimde milletin gücüyle tarihe gömmek istiyoruz. Onlara hadlerini, milletin oylarıyla bildirin istiyoruz. Öyle bir güçle, öyle bir kararlılıkla bildirin ki, bir daha 2019'da yaptıklarını yapamasınlar. Aklından bile geçirmesinler. Milletin elini bükemeyeceklerini anlasınlar. Bükemedikleri eli öpmeyi öğrenecekler. O el, milletin eli. Bu güçlü desteğe hazır mıyız? Sizden çok güçlü bir destek bekliyorum. Gelin İstanbul için, Sancaktepe'de Alper Başkan için, Sultanbeyli'de Ayhan Başkan için, Çekmeköy'de Orhan Başkan için tarihin gördüğü en güçlü İstanbul İttifakı'nı hep birlikte kuralım. Hazır mıyız? Seçime kadar çok çalışacak mıyız? O zaman tam yol ileri, tam yol ileri, tam yol ileri. Her şey çok güzel olacak. Metromuz hayırlı olsun, her şey çok güzel olsun.

İMAMOĞLU DUYURDU: "15 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK"

Konuşmaların ardından; Özel, Çelik, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, Çekmeköy- Samandıra hattının açılışını gerçekleştirip, yoğun ilgi altında hattı deneyimledi. İmamoğlu, çocuklarla birlikte açtıkları hattın, 15 gün ücretsiz olacağını duyurdu.

AYAZMA DERESİ YAŞAM VADİSİ'Nİ HİZMETE AÇTI

İmamoğlu, metro hattı töreni öncesinde de Sancaktepe Mevlana Mahallesi'nin çehresini değiştiren İSKİ Ayazma Deresi Yaşam Vadisi'ni hizmete açtı. İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, vadiyle ilgili İmamoğlu'yla paylaşarak, yatırım maliyetinin 455 milyon lirayı bulduğunu aktardı. Yaşam vadisini çocuklarıyla birlikte kullanan vatandaşlar, İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Açılışta, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin ve Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç da İmamoğlu'na eşlik etti.